Proverbios de la Biblia para reflexionar y confiar en la palabra de Dios

La Biblia ha sido catalogada por muchos como una especie de reflexión y análisis de los hechos cometidos a lo largo de la vida, pues a pesar de que en el momento, muchas personas no caen en cuenta de sus errores, tiempo después logran detallar las acciones que pudieron haber realizado de una mejor manera.

Juan 15:1-3: Yo soy la vida verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado.

Josué 1:7: Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada; solo así tendrás éxito dondequiera que vayas.

Hebreos 11:1: La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.

Juan 3:17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.

Lucas 5:32: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan.

Juan 14:23: Le contestó Jesús: El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él.

1 Samuel 16:7: Pero el Señor le dijo a Samuel: No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.