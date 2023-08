Recomendados de streaming: ¿entre las últimas grandes series en estrenarse antes del gran cambio en Hollywood?

Todo va a cambiar en una industria que se llevó al borde de la explotación, como la de Hollywood, en días en los que las líneas borrosas entre el cine y el streaming son una cruel característica. La industria, que tan desigualmente ha decidido repartir sus dividendos, priorizando los bolsillos de los CEO antes que remunerar sosteniblemente los talentos que escriben las historias y aquellos que las actúan, ahora tendrá que escoger entre recurrir a la genérica “brillantez creativa” de la inteligencia artificial o pagarles justamente a los creadores, que ya por más de 100 días se hacen escuchar en las calles de Los Ángeles y Nueva York.

El entretenimiento, sin embargo, continúa su marcha por unas semanas más y lo hará hasta que no queden más producciones sin consecuencias, sin retrasos, sin poder rodar y estrenar. Mientras algo sucede, ya sea un poco de sensatez de aquellos que monopolizan los ingresos o un quiebre de quienes irrumpen en la industria para hacerse sentir, esta revista presenta recomendados imperdibles en varios géneros. Y en lo geniales que son estas producciones se encuentra todo lo que está en juego.

Charles (Steve Martin), Mabel (Selena Gomez) y Oliver (Martin Short), em su salsa cuando se trata de resolver u asesinato en el edificio. Foto: Patrick Harbron/Hulu | Foto: HULU

ONLY MURDERS IN THE BUILDING, tercera temporada / STAR+

El misterio de asesinato favorito de la televisión regresa con la fuerza de un nuevo caso para resolver, que lleva a la acción a su trío de protagonistas, podcasters e investigadores no profesionales –Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez)– a la acción. Todo se desata luego de la repentina muerte de Ben, el actor principal de una obra teatral dirigida por Oliver, interpretado por el carismático Paul Rudd. Y cuando se va haciendo evidente que el criminal es integrante de la producción, y el misterio involucra a sus actores de reparto, los focos miran a ellos y ellas, incluida Loretta, interpretada por la gran Meryl Streep. Además del poder de convocatoria de la serie, que sopesó la partida de Nathan Lane, esta tercera temporada (que estrena capítulos los martes) integra cómicamente el tema del paso de la edad, que comienza a pasarle factura al efervescente y egomaniaco personaje de Short. Este trata de salvar su show, alimentar el pódcast y evitar ataques al corazón, todo al tiempo.

El ascenso inevitable de Pat Riley como coach de los Lakers de Los Ángeles es un camino de espinas. La segunda temporada de Winning Time ve al equipo amarillo reñir de puertas para adentro y de puertas para afuera, subir y bajar... | Foto: HBO Max

WINNING TIME, segunda temporada / HBO MAX

Jugando y triunfando, enhebrando la delgada línea entre comedia y drama, esta serie mira al baloncesto como pocas, desde las canchas, la vida personal y el negocio empresarial. Y regresa en siete nuevos capítulos (con estreno cada domingo) para entregar más de lo que la hace irrepetible: diversión e intriga. Porque se puede ir a Wikipedia, se puede averiguar qué sucedió en esas series épicas que libraron en los años ochenta los Lakers de Los Ángeles y los Celtics de Boston, pero es muchísimo más entretenido dejarse llevar por cómo estos genios cuentan y actúan la historia de esa rivalidad y de esa época (y, luego, ahí sí averiguar cómo sucedieron las cosas). En esta segunda temporada, después de la algarabía de ese primer campeonato, los Lakers de Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar recorren caminos rocosos, entre ellos y contra la liga, y verán el ascenso de una figura esencial para la dinastía, el enorme personaje que es Pat Riley, interpretado por Adrien Brody.

En 'Hijack' vemos a Idris Elba en su fase negociadora... | Foto: Aidan Monaghan /Apple TV+

SECUESTRO AÉREO, miniserie / APPLE TV+

Esta miniserie de seis episodios propone una clásica experiencia de thriller in crescendo de tensión. Protagonizada y producida por Idris Elba (Luther), es la historia en tiempo real de un vuelo de siete horas a bordo de un avión secuestrado, cuyo destino es Londres. Mientras el caos se desenvuelve en el aire, las autoridades en tierra corren para explicarlo. Elba interpreta a Sam Nelson, un mediador exitoso en el mundo de los negocios que, ante la apremiante circunstancia, trata de salvar la vida de los pasajeros desde su saber. Y, como nada se da sencillo en situaciones así, apela a una estrategia de alto riesgo y duras ramificaciones. Archie Panjabi es Zahra Ghafoor, una oficial antiterrorista que sigue desde el suelo el secuestro y se convierte en parte clave de la investigación. En esta creación, George Kay (Lupin, Criminal) y Jim Field Smith escriben y dirigen.

'Painkiller' demuestra las terribles consecuencias sociales de la ambición, codicia y poder de las empresas farmacéuticas. | Foto: KERI ANDERSON/NETFLIX

PAINKILLER, miniserie / NETFLIX

No importa cuántas series se han enfocado en la epidemia de opioides que le significó a Estados Unidos cientos de miles de muertes y millones de familias afectadas; cada nueva producción revela más matices que resuenan en los tiempos actuales. En efecto, por cuenta de la publicidad, el marketing y, especialmente, de la manipulación de la definición del dolor, impulsada por el lobby y las mañas ante las instituciones, como la FDA, una farmacéutica logró ingresos récord a costa de la adicción masiva de ciudadanos vulnerables. Muy parecido a como lo hizo Dopesick, esta nueva miniserie de seis episodios explora las causas y efectos de la epidemia a través de los responsables (Matthew Broderick), las víctimas (Taylor Kitsch) y una investigadora que arma la trama para hacerlos pagar por sus crímenes (Uzo Aduba). La ficción se inspira en experiencias reales, en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo de Patrick Radden Keefe The Family That Built an Empire of Pain, publicado en The New Yorker.

LAS QUE VIENEN

La primera temporada de 'The Bear' no dio lugar para el respiro... la segunda es aún mejor. | Foto: Chuck Hodes/FX

The Bear, segunda temporada /STAR+ / 23 de agosto

En, quizá, el estreno más anticipado de la temporada, a lo largo de diez nuevos episodios se verá qué es de la esperada apertura del restaurante The Bear, liderado por el joven y talentoso chef Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) tras su transformación de local de sándwiches en el lado más popular de Chicago hacia otro nivel de gastronomía. En ese paso, para bien y para mal, lo acompañan su aprendiz visionaria Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y su primo Richard ‘Richie’ Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach). La serie vibra a alto nivel y cada uno de los personajes enfrenta a su propia transformación y a sus respectivos pasados para definirse hacia el futuro. Además, en el proceso de abrir este nuevo local, casi una quimera, el equipo debe vencer la demencia de la burocracia de permisos y contratistas, conjugar la belleza y la agonía creativa de idear un menú y educarse en ese detalle no menor del servicio al cliente.

Poker Face, un fenómeno dirigido y producido por Rian Johnson y protagonizado por Natasha Lyonne. | Foto: Evans Vestal Ward/Peacock

POKER FACE / UNIVERSAL+ / 17 de agosto