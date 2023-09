Relato de la biblia para encontrar la motivación y trabajar duro para llegar a la meta

2 Corintios 11:25-27

“Tres veces he sido azotado con varas; una vez he sido apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar.

He pasado por muchos trabajos y fatigas; muchas veces me he quedado sin dormir; he sufrido de hambre y de sed; muchas veces no he comido, y he pasado frío y desnudez”.