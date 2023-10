En la vida se puede estar bien y por las vueltas de la misma estar mal. Los problemas aparecen sin previo aviso y es cuando se debe tener la calma para no tomar las decisiones incorrectas.

Cuando el camino se oscurece, las personas pueden irse por un sendero que no es de la voluntad de Dios. Es por esto que tener a Dios presente siempre será una forma de evitar dejarse llevar por las situaciones.

Salmos para encontrar la calma en situaciones difíciles

2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida,

5 Dios está en medio de ella; no será conmovida.

“Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.

4 Me rodearon ligaduras de muerte,

Y torrentes de perversidad me atemorizaron.

5 Ligaduras del Seol me rodearon,

Me tendieron lazos de muerte.

A tu reprensión, oh Jehová,

16 Envió desde lo alto; me tomó,

Me sacó de las muchas aguas.

17 Me libró de mi poderoso enemigo,

Y de los que me aborrecían; pues eran más fuertes que yo.

18 Me asaltaron en el día de mi quebranto,

19 Me sacó a lugar espacioso;

Me libró, porque se agradó de mí.

20 Jehová me ha premiado conforme a mi justicia;

Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado.

21 Porque yo he guardado los caminos de Jehová,

Y no me aparté impíamente de mi Dios.

Y no me he apartado de sus estatutos.