¿Se queda en casa este puente festivo? Prográmese con los mejores estrenos de la televisión

El silencio

Dónde: Netflix

Cuándo: Mayo 19

La plataforma de streaming estrena este fin de semana la esperada serie española. Un thriller psicológico sobre los monstruos que engendran los silencios y las palabras no dichas. La indagación en la personalidad de un joven inexplicablemente violento, el temerario acercamiento de una psicóloga a la mente de un joven cansado de ser observado desde fuera.

And Just Like That

Cuándo: 22 de mayo

Dónde: HBO Max

And Just Like That - Foto: Cortesía: HBO Max

Una de las primeras series originales de HBO Max, And Just Like That, sigue a las protagonistas de la aclamada serie Sexo en la ciudad con sus protagonistas —Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York)— explorando ahora la vida en la Gran Manzana con una vida distinta, pues tienen más edad y están casadas, en lugar de ser solteras, como hace 30 años. Este lunes se estrena la segunda temporada.

En HBO Max también están disponibles la primera temporada de And Just Like That y todas las temporadas de Sex and the City.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Cuándo: mayo 19

Dónde: Disney +

Los superhéroes Scott y Cassie Lang, Hope van Dyne y sus padres, se encuentran accidentalmente atrapados en el reino cuántico y deben enfrentarse a un nuevo enemigo, Kang el Conquistador.

Air

Ben Affleck dirige la película y actúa en ella, interpretando con gracia magnética a Phil Knight, fundador de Nike. - Foto: Warner Brothers. / Amazon Studios

Cuándo: Desde ya disponible

Dónde: Prime Video

Esta película revela la increíble asociación revolucionaria entre el entonces novato Michael Jordan y la incipiente división de baloncesto de Nike, que revolucionó el mundo de los deportes y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. Air también está protagonizada por Ben Affleck, Jason Bateman, Chris Messina, Marlon Wayans, con Chris Tucker y Viola Davis en una historia conmovedora que sigue la apuesta que define la carrera de un equipo poco convencional con todo en juego, la visión intransigente de una madre que sabe el valor del inmenso talento de su hijo y el fenómeno del baloncesto que se convertiría en el más grande de todos los tiempos.

La madre

Dónde: Netflix

Cuándo: Desde ya disponible.

Una asesina profesional deja la clandestinidad para salvar a su hija —a quien nunca conoció— de las garras de criminales sedientos de venganza. Jennifer López protagoniza esta intriga cargada de acción junto a Joseph Fiennes, Omari Hardwick y Gael García Bernal.

Operación Frontera Brasil

Operación Frontera Brasil - Foto: Cortesía: Discovery Channel

Cuándo: 19 de mayo.

Hora: 7:20 p.m.

Dónde: Discovery Channel

Discovery se sumerge en las operaciones realizadas por la Policía Federal de Carreteras (PRF) de Brasil y por los policías que patrullan las fronteras del territorio nacional en la nueva serie Operación Frontera Brasil. Los diez episodios de este docureality evidencian el trabajo de los agentes de la PRF en las carreteras que conectan este país con Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, zonas críticas para el contrabando de mercancías y el tráfico de drogas y armas, donde el crimen organizado se disputa el territorio con las fuerzas policiales.

La extorsión

La extorsión, película argentina. - Foto: Foto: HBO

Cuándo: mayo 19

Dónde: HBO Max

La película cuenta la historia de Alejandro, un experimentado piloto aeronáutico. Amante de su profesión, esconde un secreto: una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los Servicios de Inteligencia lo descubren y muy pronto lo extorsionarán exigiéndole que transporte unas misteriosas valijas en la ruta Buenos Aires–Madrid sin hacer preguntas. Alerta por el enigmático cargamento que lleva, Alejandro se sumergirá en un universo de intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los que ama mientras intenta escapar con vida a cualquier precio.

Dirigida por Martino Zaidelis, está protagonizada por Guillermo Francella, Pablo Rago y Andrea Frigerio, con la participación de Guillermo Arengo, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka y Mónica Villa.

Día de la Afrocolombianidad

Afrocolombianidad - Foto: Señal Colombia

Cuándo: 21 de mayo

Dónde: Señal Colombia

El canal emitirá tres producciones para conmemorar el Día de la Afrocolombianidad: Al sabor afro, Orgullosamente negro y Pensar sintiendo, este último elegido el pasado 7 de mayo como Mejor documental en el Festival Social Internacional de los Tulipanes de Seda Negra (Roma, Italia), producciones audiovisuales que, desde la primera persona, aportan al pensamiento y construcción de identidad, se verán en la pantalla del canal público.

Al sabor afro: Estará al aire las 12:00 del mediodía. Es un documental que explora el sabor desde diferentes contextos: sabor de la música, sabor de los ingredientes y, sobre todo, el sabor de la alegría transmitida a través de la historia de vida de cuatro mujeres, quienes a través de la cocina han encontrado el espacio de liberación y preservación de la cultura afrocolombiana.

Orgullosamente negro: Se emitirá a las 9:00 p.m., buscando desmitificar el color de piel negra como representación negativa. A través de ejemplos, comunidades, expertos en psicología del color, antropólogos y sociólogos, se reflexiona sobre cómo el condicionamiento de un color puede generar una percepción inapropiada en la identificación de las personas que hacen parte de las comunidades afrocolombianas.

Pensar sintiendo: Mejor documental en el Festival Social Internacional de los Tulipanes de Seda Negra en Roma, se emitirá a las 8:30 p.m. Es una coproducción de Señal Colombia con la directora Marcela Angulo, que apuesta por la poética y lo experimental para responder lo que significa ser negro en Colombia.

NCIS Hawai’i

Cuándo: Mayo 23 / Todos los martes a las 9:00 p.m.

Dónde: Canal AXN

NCIS Hawai'i - Foto: Foto: AXN

NCIS Hawai’i llegó recargada con el estreno de su segunda temporada. Los fanáticos han podido conectar con la serie policiaca que seguirá al mando de Jane Tennant, la primer mujer gente especial a cargo de la unidad investigativa de crímenes. En esta nueva edición, la agente deberá equilibrar su vida familiar y profesional mientras esclarece grandes misterios en la isla paradisíaca, como el secuestro de la comandante Chase por parte de un guardabosques del ejército, acusado de asesinato y el secuestro.