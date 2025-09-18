Suscribirse

Moda

Tejiendo creatividad, así fue el desfile en el que brillaron diseñadores emergentes venezolanos y colombianos

Las prendas fueron elaboradas bajo la dirección artística del diseñador venezolano Alejandro Crocker.

Redacción Cultura
18 de septiembre de 2025, 2:36 p. m.
Migrantes venezolanas y población colombiana brillan en un desfile a cargo de la Fundación Juntos se puede que vistió de integración a Bogotá
Migrantes venezolanas y población colombiana brillan en un desfile a cargo de la Fundación Juntos se Puede, que vistió de integración a Bogotá. | Foto: Fundación Juntos se Puede

En un ambiente teñido de colores, texturas y compromiso ambiental, el pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el desfile Tejiendo Creatividad, un evento que marcó el cierre del proceso formativo para 22 talentosos diseñadores emergentes especializados en remanufactura y economía circular.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Juntos Se Puede, tuvo como objetivo abonar el camino en la industria de la moda para transformar los ciclos productivos hacia modelos más sostenibles y responsables dentro del sector.

Contexto: Diseñadores del Restrepo y San Victorino participarán en las semanas de la moda de Nueva York y Madrid

Este desfile es la manifestación tangible de un sueño: que los jóvenes descubran que la moda puede ser una herramienta poderosa para el cambio, sin sacrificar la creatividad ni el estilo”, afirmó Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, durante la inauguración del evento que se llevó a cabo en el Centro Felicidad Chapinero y que contó con una puesta en escena de alto nivel, gracias al respaldo de la Agencia de Modelaje Gerson Sarmiento y la Academia de Belleza Montalvo Para García.

Contexto: La escritora Amalia Andrade regresa a las tablas, habló con SEMANA sobre su adopción y su pasión por la moda

El programa formativo que culminó con “Tejiendo Creatividad” se destacó por su enfoque integral, donde no solo se enseñaron técnicas de diseño, sino que se profundizó en conceptos clave de economía circular y remanufactura, buscando que los participantes aprendieran a reutilizar materiales y reducir el impacto ecológico de sus creaciones.

Así se vivió el desfile

#SeisAñosJuntos | Pasarela Tejiendo Creatividad en el marco del 6to aniversario de Juntos Se Puede

Los 22 diseñadores, seleccionados entre un amplio grupo de aspirantes, demostraron en la pasarela la versatilidad y belleza que puede alcanzar la moda cuando se plantea desde un paradigma sustentable.

“Estamos ante una generación que entiende que la moda no solo se trata de lucir bien, sino de hacerlo bien. El trabajo que han hecho estos jóvenes es un ejemplo inspirador para la industria”, agregó García.

La Fundación Juntos Se Puede, que desde su creación se ha centrado en proyectos sociales y ambientales, ha encontrado en esta iniciativa una plataforma para promover cambios estructurales en un sector tradicionalmente criticado por su contaminación y consumo excesivo.

Contexto: Alejandro Crocker reutilizó uniformes en desuso de TransMilenio para su nueva colección Fragmentos. Alcalde de Bogotá asistió a la pasarela
Alejandro Crocker
Alejandro Crocker | Foto: Cortesía Falabella

Entre los protagonistas del evento destacó la presencia de Alejandro Crocker, diseñador y emprendedor reconocido por su compromiso con el diseño sostenible. Con una carrera que combina creatividad y responsabilidad ambiental, Crocker ha sido una figura clave en la asesoría a los jóvenes talentos, aportando su experiencia en remanufactura y en la búsqueda de nuevos lenguajes estéticos que respeten el medioambiente. Su trabajo ha sido destacado en varios foros internacionales y destaca por integrar innovación y sensibilidad ecológica.

“Lo que hemos visto en Tejiendo Creatividad es una propuesta fresca y necesaria. No se trata solo de reciclar prendas, sino de reinventar la moda desde sus cimientos. Esto es el futuro”, afirmó Crocker durante una entrevista posterior al desfile.

Contexto: Silvia Tcherassi conversó con SEMANA sobre su debut en la Semana de la moda de Madrid, “el talento sin visión, dedicación y disciplina no lleva a ninguna parte”

Más allá del espectáculo visual, el desfile puso de relieve la posibilidad de construir una industria más justa y consciente, que valora el recurso sobre el desecho y abra espacios para nuevos talentos con una visión renovada. Los asistentes pudieron apreciar cómo las piezas diseñadas mezclaban técnicas tradicionales con modernidad, demostrando que la remanufactura puede ser sinónimo de originalidad y alta calidad.

Además de mostrar el talento de los diseñadores, Tejiendo Creatividad sirvió para visibilizar la importancia de educar y formar a nuevas generaciones que sepan enfrentar los retos ambientales desde la moda. Ana Karina García concluyó subrayando: “Este es solo el comienzo. La Fundación seguirá trabajando para que estas historias se multipliquen y que la economía circular se convierta en el estándar, no en la excepción”.

Contexto: Cuando la moda se viste de música: así fue la pasarela sinfónica de Punto Blanco en Colombiamoda 2025

El desfile fue posible gracias al apoyo de The Global Whole Being Fund, la cual ha confiado en el potencial transformador de la moda como vehículo de integración, sostenibilidad y justicia social. Su respaldo ha permitido que Tejiendo Creatividad alcance tres cohortes formadas y más de 100 personas egresadas desde su inicio en 2023.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

2. Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

3. Lo que hay detrás de la masacre de tres hombres en Cali: lingotes de oro y un posible ajuste de cuentas

4. Mhoni Vidente dice cuáles son los cuatro signos que serán beneficiados por el eclipse solar del 21 de septiembre

5. ¿Por qué Estados Unidos le pide más cuotas de extraditados al Gobierno Petro tras la descertificación?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Moda moda circularModa ColombiaModa con sello ecológico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.