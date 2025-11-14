Para fortuna de las muchas almas a las que beneficia, la movilización Todos Juntos sigue creciendo con fuerza con nuevas nuevas marcas, aliados, artistas y ciudadanos que se suman a la causa de la nutrición infantil en Colombia, respaldando el esfuerzo de la red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

El problema no es menor y simboliza mucho de los horrible de nuestros tiempos, pero también despierta la luz necesaria para sobrellevarlo. Hoy, cerca de 19,2 millones de personas enfrentan insuficiencia alimentaria, 392 mil tienen desnutrición crónica y más de 17.800 niños y niñas sufren desnutrición aguda. Detrás de estas cifras hay rostros, historias y familias que no deberían tener que elegir entre estudiar o comer. Esta realidad no puede seguir siendo paisaje.

Y fue frente a esta emergencia que nació Todos Juntos, una movilización nacional, intersectorial y cultural que une a diferentes sectores del país. Su propósito ha inspirado a artistas nacionales a unirse a este concierto, alzando su voz desde el arte y la música para transformar la realidad del hambre infantil.

Este movimiento busca ser sostenible y permanente, y ya ha dejado importantes hitos: el lanzamiento de su sello insignia, una exitosa subasta artística y ahora, un concierto que promete ser una celebración poderosa.

Semblanzas del Río Guapi moverá los espíritus; lo hace cada vez que toca en vivo. | Foto: cortesía Abaco A.P.I.

En ese sentido, en 20205, el próximo 23 de noviembre, el Movistar Arena será el escenario de un espectáculo inolvidable que combinará música, arte en pro de la acción social.

Serán más de 20 artistas compartiendo tarima en un formato vibrante, diseñado para conmover, inspirar y movilizar. El cartel se renueva con nuevas voces que amplían su diversidad sonora: desde la salsa capitalina de La Pambelé, pasando por la fuerza del Pacífico con Semblanzas del Río Guapi y Zona Prieta, hasta la energía tropical de Frente Cumbiero y la sensibilidad del sur con Lucio Feuillet.

El concierto contará además con la participación especial de Santiago Cruz, quien llega como invitado de honor para acompañar este encuentro con propósito.

Superlitio | Foto: cortesía Abaco A.P.I.

A menos de diez días del evento, su nómina está completa y va así: Adriana Lucía, Cabas, Coro de Río Grande, Elniko Arias, Frente Cumbiero, Fruko, Gusi, Jerau, Juan Duque, Karen Lizarazo, La Pambelé, Los Rolling Ruanas, Lucio Feuillet, Martina La Peligrosa, Natalia Natalia, Semblanzas del Río Guapi, Superlitio, Zona Prieta y la presentación especial de Santiago Cruz.

El domingo 23 de noviembre será una jornada para disfrutar en familia. La conducción estará a cargo de Carolina Cruz y Diego Sáenz, quienes acompañarán esta fiesta solidaria que combina arte, conciencia y esperanza. Desde el mediodía, el público podrá vivir música en vivo, experiencias gastronómicas, espacios de descanso y contenido educativo que acerca a grandes y chicos a la causa de mitigar el hambre en Colombia.

Lucio Feuillet animará Todos Juntos, que es posible gracias a TODOS JUNTOS es posible gracias a la gestión y unión de ABACO, MyCelia Creative y el apoyo de Páramo Presenta. | Foto: cortesía Abaco A.P.I.

Lo más importante es, en el fondo, el recaudo por boletería y las donaciones en dinero que hagan los colombianos a través de la página web www.todosjuntos.com.co; todo destinado a proyectos de nutrición infantil de los Bancos de Alimentos, con una distribución transparente y enfoque territorial.

Todos Juntos no es solo un concierto: es una movilización nacional que une a la música, las marcas, los medios y la ciudadanía por un mismo propósito —que ningún niño en Colombia sufra hambre. En ese rubro, el movimiento ha sumado el compromiso de empresas como Jerónimo Martins – Tiendas ARA, Frisby y la Fundación Frisby, Grupo Bios (con sus marcas Friko y Lorenzano), y Tiendas Isimo, además de más de 56 compañías que se han vinculado activamente a esta causa nacional.

Martina La Peligrosa y el Movistar Arena vibrarán con una causa que nos une a todos, este 23 de noviembre. | Foto: cortesía Abaco A.P.I.

Otro momento destacado de la movilización este año fue la Subasta Todos Juntos, realizada el 17 de septiembre en Andrés D.C.. El evento superó todas las expectativas, pues entre pujas y donaciones se recaudaron cerca de 310 millones de pesos, destinados a fortalecer el trabajo de los Bancos de Alimentos.