Si se arranca una nueva temporada, se arranca con lo mejor que hay. Eso entendió Cine Colombia en lo que respecta a su temporada 2026 del National Theater Live.

Estas siete películas de autor serán protagonistas en Globos de Oro y Óscar, y se estrenan en el país

Por eso presenta una aclamada producción de Un tranvía llamado deseo, el clásico de Tennessee Williams, que ha estremecido a más de 1.2 millones de espectadores desde su montaje en Londres, y que marca el regreso del National Theatre Live (que trae a Colombia lo mejor del teatro británico).

La función fue filmada en vivo con cuidadoso despliegue técnico, Un tranvía llamado deseo se presentará en dos únicas funciones el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, en 14 salas exclusivas de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín. Con subtítulos en español y en la más alta definición. Distribuida por Cine Colombia.

Gillian Anderson en 'Un tranvía llamado deseo' de Tennessee Williams, bajo la dirección de Benedict Andrews en The Young Vic Theatre. Foto: Johan Persson

El reparto es sensacional. Al frente, Gillian Anderson, conocida por su actuación en Sex Education y Expedientes X; y se le unen la nominada al premio de la Academia Vanessa Kirby, en The Crown y Fragmentos de una mujer, y Ben Foster de Sin nada que perder y Sin rastro, para encabezar el elenco de esta obra maestra atemporal y la más taquillera en la historia del Young Vic Theatre. De la mano del visionario director Benedict Andrews, esta producción fue filmada en vivo durante su inicio de la temporada en 2014, con boletería agotada. Una imperdible para los amantes del teatro.

El tranvía y el deseo...

Blanche Dubois, heredera de una familia sureña de Estados Unidos, es una mujer madura que se aferra con desesperación a un pasado de elegancia y esplendor. Circunstancias adversas la llevan a Nueva Orleans, donde se instala con su hermana Stella y su cuñado Stanley, un hombre impulsivo, dominante y violento.

Tras su fachada refinada, Blanche esconde un oscuro pasado que la ha llevado al borde del colapso emocional. Su fragilidad y comportamiento errático desencadenan tensiones que amenazan con fracturar la vida de la joven pareja.

Ben Foster es Stanley en 'Un tranvía llamado deseo'. Foto: Johan Persson

Jafar Panahi pide apoyo internacional para iraníes en protestas: “El silencio hoy responderá ante la historia”

Con una puesta en escena que deja a un lado la tradicional Nueva Orleans de los años 40, esta nueva propuesta de Andrews parte de la legendaria frase de Blanche DuBois, “No quiero realismo, quiero magia”, para mantenernos entonces en la invisible frontera dramática entre lo real y lo mítico.

Así, la escenografía diseñada por Magda Willi e inspirada en el pintor Francis Bacon presenta un apartamento burgués, estrecho y moderno, cuya estructura metálica y esquelética gira durante toda la función, para hacernos cómplices y voyeurs del descenso emocional de la protagonista.

Vanessa Kirby en 'Un tranvía llamado deseo' de Tennessee Williams, bajo la dirección de Benedict Andrews en The Young Vic Theatre. Foto: Johan Persson

Este ambiente agobiante se adereza además con grandes explosiones de rock inspiradas en la música de Jimi Hendrix y Chris Isaak; un Stanley tatuado y amenazante (Ben Foster), una Stella tan impulsiva y dependiente como su hermana (Vanessa Kirby) y un Mitch hijo de mami creado por Corey Johnson (The Bourne Ultimatum, Capitan Phillips). Todos junto a una Blanche DuBois electrizante que mezcla el glamour con una fragilidad neurótica y que le otorgó a Gillian Anderson el Premio London Evening Standard Theatre a Mejor Actriz en 2014.

Gillian Anderson en 'Un tranvía llamado deseo' de Tennessee Williams, bajo la dirección de Benedict Andrews en The Young Vic Theatre. Foto: Johan Persson

Cristina Umaña sobre ‘Prima Facie’ y el papel más exigente de su carrera: “Aquí hay algo en lo que nos acompañamos como mujeres”

Un tranvía llamado deseo es una de las tres obras célebres de la nueva temporada del National Theatre Live, con las que Cine Colombia abre su cartelera de contenido alternativo 2026. También se presentarán La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, el 14 y 15 de febrero, e Inter Alia, de Suzie Miller (Prima Facie), el 28 de febrero y 1 de marzo. Una oportunidad única para vivir lo mejor de la escena teatral internacional.

Club de teatro, via Zoom

Como una antesala exclusiva a cada presentación, Cine Colombia continúa ofreciendo el Club de Teatro de Cine Colombia que, al igual que el de la ópera y el de los documentales de arte, ofrece una experiencia pedagógica abierta a todos los interesados en aprender y conocer más de estas obras, vía Zoom.

Kneecap: la fiscalía británica apela el retiro de cargos por terrorismo: ¿quiénes son?

El escritor, director y licenciado en teatro Sandro Romero Rey, será el anfitrión del Club de Teatro y cada jueves previo, a las 5:30 p.m., estará acompañado de un invitado para ahondar en el contexto histórico, las influencias y las particularidades de cada título de la temporada.

Romero presentará ejemplos ilustrativos de las obras y dará herramientas para aprender a disfrutar de ellas con información novedosa y relevante. Estos conversatorios ofrecen valiosas experiencias de aprendizaje y enriquecimiento cultural.

*Un tranvía llamado deseo - Zoom - Jueves 29 de enero - 5:30 p.m.

**La importancia de llamarse Ernesto - Zoom - Jueves 12 de febrero - 5:30 p.m.

***Inter Alia - Zoom - Jueves 26 de febrero - 5:30 p.m.

Boletería a la venta en las taquillas de los teatros programados y/o en el portal www.cinecolombia.com.