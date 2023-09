Versículos de la Biblia para fortalecer a quienes se sienten solos

EL portal web Got Questions explica la soledad como “la palabra hebrea traducida ‘desolado’ o ‘solo’ en el antiguo testamento significa único, solo uno; uno que es solitario, abandonado, miserable. No hay tristeza más profunda que en algún momento venga a la mente la idea de que estamos solos en el mundo, que no tenemos un amigo, que no le importamos a nadie, que nadie se preocupa por lo que nos pudiera ocurrir, o que a nadie le importaría si llegáramos a morir”.