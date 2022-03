Netflix: películas y series para ver este fin de semana

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Tras el inicio de un nuevo mes, la plataforma Netflix renueva sus contenidos, por lo que muchas personas aprovechan los fines de semana para hacer maratones de series o películas y así no perder la oportunidad de ver algunos “tesoros escondidos” que se estrenan en el mencionado streaming.

Una de los nuevos contenidos que espera tomarse las pantallas es ‘Perdidos en el Ártico’, una película protagonizada por Joe Cole, quien es reconocido por su participación en la serie Peaky Blinders, así como Nikolaj Coster-Waldau, el actor y productor danés que es mundialmente conocido por su papel en la serie Juego de tronos.

La película, basada en hechos de la vida real, cuenta la historia de dos exploradores daneses que emprendieron una expedición en el Ártico en 1909. La pregunta que llevaría a estos dos hombres a hacer el peligroso viaje es confirmar si el territorio mencionado es un continente continuo, es decir, que no tiene divisiones físicas, esto para lograr desmentir las afirmaciones de Estados Unidos, que argumentaban que el Ártico era una tierra distribuida en varias islas.

Así entonces, las película se basa en la exploración de estos dos hombres, que buscan llevar información comprobada a Dinamarca sobre la realidad del Ártico, con lo cual lucharían contra las demandas del gigante norteamericano. Además, se refleja el desgaste mental y físico de los personajes en medio de la expedición.

El segundo lugar es para una miniserie de suspenso, ambientada en Estados Unidos. ‘¿Sabes quién es?’ cuenta la historia de una mujer que se encuentra en sus treintas y que inicia un viaje alrededor del país, el cual le llevará a revelar un oscuro secreto de su familia.

La historia protagonizada por Toni Collette y Bella Heathcote, muestra la relación de los dos personajes principales, madre e hija, la cual se encuentra quebrada tras un suceso violento que pasó en el pueblo en el que residen, por lo que comenzarán a salir a la luz una serie de secretos familiares que empujará a una de las dos protagonistas a buscar la verdad en su viaje.

Continuando con los estrenos, ‘Fin de semana en Croacia’ llega a las pantallas de los amantes del ‘thriller’. Cuenta una historia con varios giros inesperados, luego de que un par de amigas tuvieran un reencuentro y una de ellas desapareciera. La producción fue dirigida por Kim Farrant, una directora australiana conocida por su trabajo en Strangerland, Angel of Mine y The Weekend Away.

“Cuando su mejor amiga desaparece durante un viaje de chicas a Croacia, Beth se apresura para averiguar qué sucedió. Pero cada pista la lleva a más engaños”, resume la plataforma Netflix sobre este estreno, asegurando que su trama contiene varios caminos, que tendrá que recorrer la protagonista para lograr encontrar a su amiga.

A estas producciones se les une una nueva película ambientada en los robos y el mar, ‘Piratas: el último tesoro de la corona’, la cual promete ser el regreso de los exitosos tramas sobre piratas desde ‘Piratas del Caribe’. Incluso, a pocos días de su estreno ya se ha posicionado como una de las 10 películas más vistas en Netflix.

Esta película surcoreana muestra a un grupo de piratas que se enfrentan para lograr encontrar un tesoro milenario perdido en el mar. En medio de esta búsqueda, los protagonistas emprenden una aventura llena de misterios y riesgos que deberán pasar para obtener el anhelado tesoro.