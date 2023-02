‘The Flash’: este es el nuevo tráiler, con el regreso de Michael Keaton como Batman

Finalmente se conocieron nuevos avances con el tráiler oficial de lo que será una de las películas más esperadas de superhéroes de DC, The Flash, cuyo avance fue presentado en el gran debut del Super Bowl 2023 —uno de los más televisados del fútbol americano de los Estados Unidos— de la National Football League (NFL).

Ezra Miller, que se identifica como no binaria, será quien le dé vida al personaje de Barry Allen, en su intento por salvar a su familia cambiando el futuro sin ser consciente de ello, y aparecerá por primera vez en su disfraz de Flash.

Ezra Miller. - Foto: Tomada de Instagram @ezramillerflash

También se pudo ver que Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Michael Keaton y Ben Affleck serán parte del elenco en la nueva película The Flash.

A su vez, hubo un personaje que llamó la atención de los fans y es el regreso de la estrella Michael Keaton, quien volverá a darle vida al icónico traje de murciélago de orejas largas, Batman.

El regreso de Keaton en el papel de Batman representa la primera vez en 30 años que el actor vuelve a colocarse el traje de murciélago para una película en la pantalla grande, después de su última aparición en 1992, con la cinta Batman Returns, la cual fue dirigida por Tim Burton.

Michael Keaton en su papel de Batman en 1992. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis vía Getty Images) - Foto: Getty Images

Otra sorpresa es la interpretación de Sasha Calle como Kara Zor-El, la nueva Supergirl en el universo cinematográfico de superhéroes de DC.

La producción cinematográfica es una de las más esperadas por los seguidores de los cómics y fanáticos del cine. La historia se centra en Flash, un personaje único en la Liga de la Justicia. “Es el primer superhéroe cuántico porque está al tanto de cómo el tono, la velocidad y la rapidez determinan la composición de la realidad”, explican.

The Flash contará con la dirección de Andy Muschietti, quien hace poco gozó de su éxito con su adaptación de It.

Esta película, una de las más esperadas del 2023, está prevista para ser estrenada el próximo 15 de junio.

La Supergirl de ‘The Flash’, Sasha Calle, tiene familia colombiana

El pasado domingo 12 de febrero, en horas de la noche, se conoció el tráiler de la esperada película de los DC Comics The Flash. En él se logra ver en escena icónicos personajes como el caballero de la noche, Batman, y Supergirl, que es la versión femenina de Superman.

El filme llama poderosamente la atención del público por los personajes y las interpretaciones de los actores, como Michael Keaton y Sasha Calle, respectivamente, además de su protagonista Ezra Miller, quien ha tenido problemas con la justicia tras una acusación de robo por la cual se declaró no culpable.

En cuanto a Sasha Calle, se sabe que es una actriz que estuvo nominada en el 2017 al premio Emmy diurno por su participación en la telenovela estadounidense The Young and the Restless, por su papel de Lola Rosales. También que debuta en la producción de Warner Bros, en donde se ganó su papel como Supergirl entre más de 425 actrices que estaban haciendo casting sin saber a qué papel aplicaban.

Supergirl Sasha Calle en la película de DC Comics The Flash - Foto: Captura de pantalla Youtube Warner Bros

De acuerdo con Julio Sánchez Cristo, según dijo en La W en febrero del 2021, las aspirantes tenían que cumplir ciertas características: “Debían tener un mínimo de estatura, condición atlética y calidad actoral. Varias colombianas se presentaron. No querían que fuera una famosa”, enfatizó.

También se ha conocido que el largometraje fue dirigido por el argentino Andy Muschietti, quien ha dirigido películas como The Elcetric State, Mama e It Capítulo ll, quien manifestó en entrevista con el diario Deadline: “Vi más de cuatrocientas audiciones. El grupo de talentos fue realmente asombroso y fue muy difícil tomar una decisión, pero finalmente encontramos una actriz que estaba destinada a interpretar este papel”.

Asimismo, a la actriz, que vivió en Colombia por dos años y cuya madre es del país, le hicieron una ‘prueba de química’ con Ezra Miller, el protagonista de la película, para saber si las escenas iban a fluir naturalmente entre ambos actores.

El actor Ezra Miller - Foto: Getty Images

El director y el jefe de DC Films, Walter Hamada, con los productores, “quedaron impresionados por la dureza y la vulnerabilidad de la actriz que le aportó al papel” de Sasha, de acuerdo con Deadline.

En marzo del 2021, Melissa Benoist, la actriz que interpretó al mismo personaje en la serie de CBS de 2015 a 2021, le expresó al diario Etoline: “Ella parece perfecta para eso. No tengo palabras sabias porque es algo muy personal. Creo que ser fiel a uno mismo e interpretar este papel es lo mejor que puedes hacer. No tengo ninguna duda de que ella lo hará”.