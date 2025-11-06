El cantante del género urbano Ryan Castro sorprendió a sus seguidores capitalinos con su presentación el pasado 31 de octubre en el Coliseo Medplus en Bogotá, como parte de su gira internacional en la que está promocionando su segundo álbum SENDÉ.

Una noche en las que los visitantes vivieron un show cargado de ritmos y mucha energía, que también se llevará a cabo en diferentes partes del mundo como Europa, Norteamérica y América Latina, pues se ha convertido en una de las estrellas de mayor ventas de la música latina.

Concierto de Ryan Castro

Después de su concierto en Bogotá, este jueves, 6 de noviembre, el artista anunció que se presentará en su ciudad natal el próximo 25 de abril de 2026 en el estadio Atanasio Girardot en Medellín con su ‘World Tour de Regreso a casa’.

“Prepárate para vivir una experiencia inolvidable, con visuales de otro nivel, coreografías explosivas y una puesta en escena de talla mundial. Los shows de Ryan son reconocidos por su potencia, cercanía con el público y los artistas invitados sorpresa que siempre hacen que la noche se convierta en una verdadera fiesta del ghetto”, dice en la información de la página donde se adquieren las boletas.

La apertura de puertas se dará desde las 5 de la tarde y es importante tener en cuenta que la edad mínima varía según la localidad, pues en algunas es de 7 años, mientras que entre otras necesita ser mayor de 18.

Precios de las boletas en Medellín

Según la página oficial de Tu Boleta habrá 19 localidades y tres etapas, hay palcos para 10 y otros para 6 personas. Los precios no incluyen el servicio y pueden variar en cualquier momento debido a la oferta y demanda.

Primera fila - Palco Vip Oriental Ba Ba Bad : $12.000.000 (Sillas numeradas).

: $12.000.000 (Sillas numeradas). Primera fila - Palco Vip Occidental Ba Ba Bad : $12.000.000 (Sillas numeradas).

$12.000.000 (Sillas numeradas). Palcos Vip Oriental Ba Ba Bad : Desde los $9.000.000 hasta los $12.000.000 (Sillas numeradas).

Desde los $9.000.000 hasta los $12.000.000 (Sillas numeradas). Palcos Vip Occidental Ba Ba Bad: Desde los $9.000.000 hasta los $12.000.000 (Sillas numeradas).

Palcos Vip preferencial oriental Sendé : Desde los $5.950.000 hasta los $7.000.000 (Sillas numeradas).

Desde los $5.950.000 hasta los $7.000.000 (Sillas numeradas). Palcos Vip preferencial occidental Sendé : Desde los $5.950.000 hasta los $7.000.000 (Sillas numeradas).

Desde los $5.950.000 hasta los $7.000.000 (Sillas numeradas). Palcos PMU - Exclusiva: $600.000 (Sillas numeradas).

$600.000 (Sillas numeradas). Occidental alta oro: $500.000 (Sillas numeradas).

$500.000 (Sillas numeradas). Occidental alta plata: $400.000 (Sillas numeradas).

$400.000 (Sillas numeradas). Vip Occidental - Sanka: Desde los $260.000 hasta los $320.000 (admisión general - de pie).

Esto es lo que debe saber del concierto de Ryan Castro. | Foto: Tomada de la página oficial Tu Boleta