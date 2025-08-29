Suscribirse

Conciertos de Silvestre Dangond en Bogotá: recomendaciones y todo lo que debe saber del evento musical

El cantante se reencontrará con su público en una experiencia especial y distinta.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 7:44 p. m.
Silvestre cumplió su sueño y realizó un show por todo lo alto.
Silvestre regresa a Bogotá por todo lo alto. | Foto: Colprensa

Silvestre Dangond se prepara para los noches esperadas en la capital colombiana, buscando contagiar con su música y sus éxitos. El vallenatero presentará una amplia gama de sonidos, conquistando el sabor y el toque musical que necesitaba el cierre de agosto.

El cantante pondrá a bailar a cientos de personas en el Estadio El Campín, bajo la gira El Último Baile, donde comparte con su colega y cercano Juancho de la Aspriella. Ambos le meterán todo el toque de sus carreras, logrando un impacto gigante en los asistentes.

Este 29 y 30 de agosto, la noche en Bogotá se verá rodeada de un ambiente fiestero y especial, el cual será usado por Silvestre Dangond para reconectar con sus fieles seguidores.

Contexto: Silvestre Dangond fue claro y dio fecha definitiva de su retiro de la música; dejó en evidencia gran deseo: “No me voy a negar nada”

Según cuentas de TikTok, el repertorio de la velada contará con canciones como La gringa, Dile, Cantinero, Dolor de cabeza, Bacano, Cásate conmigo, Justicia, Ya no me duele más, El pasado es pasado, entre otras.

Recomendaciones para conciertos de Silvestre Dangond en Bogotá:

- Uso de transporte público para dirigirse al sitio del show.

- Transmilenio contará con un plan para garantizar el servicio especial por este evento.

- Se abrirán puertas a las 4:00 p.m., por lo que serán cuatro horas antes de que empiece el concierto del vallenatero.

- Es importante llegar con tiempo por las filas y la organización

- Respetar los lugares y espacios de los demás

- Tener puntos de encuentro con sus acompañantes, para no perderse a la hora de salida.

De acuerdo con la página de Bogotá.gov, la localidad familiar Oriental Alta será únicamente para este 29 de agosto, por lo que los menores de diez años pueden ingresar en compañía de los adultos responsables. No habrá consumo de bebidas alcohólicas, y el ingreso de todos debe ser con las boletas.

Las demás localidades serán para mayores de 18 años de edad, por lo que no habrá excepciones al momento de mostrar identificación o entradas.

Cantante y acordeonero se volverán a reunir en donde todo empezó.
Cantante y acordeonero se volverán a reunir en donde todo empezó. | Foto: Instagram: Silvestre Dangond

¿Qué se puede ingresar al concierto?

- Morral pequeño / canguro.

- Bloqueador solar.

- Gorras o sombreros.

- Gafas de sol.

- Celular y power bank.

- Impermeables ligeros (tipo poncho).

¿Qué no se puede llevar al concierto?

- Armas, objetos cortopunzantes.

- Selfie sticks, trípodes.

- Cigarrillos, vapeadores.

- Drogas o alcohol.

- Alimentos o bebidas.

- Sillas, carpas o sombrillas metálicas.

- Mascotas.

- Bicicletas, patinetas, carriolas (preferiblemente no llevar).

- Camisetas con mensajes políticos, discriminatorios o de equipos de fútbol.

- Cámaras profesionales.

- Drones.

- Mujeres embarazadas (por seguridad).

Noticias Destacadas

