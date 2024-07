¿Fans escogerán las canciones? Esto se sabe de los conciertos en pijama de Morat en Bogotá

“Hola a todos, qué chimba de día. Solo paso por acá para decirles que de verdad esto nunca lo dábamos por hecho, esto sigue siendo surreal. Es un sueño que estamos anunciando hoy, un concierto como estos, en la casa, en Bogotá, gracias a todo el mundo, por estar tan pendiente, por apoyar desde hace tanto, por creer en el proyecto. No saben la producción y el concierto que vamos a hacer, no saben, no saben”, mencionó Martín por medio de las redes sociales de la banda.