Inicia preventa para el Festival Cordillera 2022, ¿cuándo se libera la boletería general?

2022 ha sido el año para el regreso de los grandes eventos musicales en Colombia. El Festival Estereo Picnic y el show de Miley Cyrus, en marzo, fueron unos de los más esperados por los melómanos, así como el reciente concierto de Kiss, en el marco de su gira de despedida.

La lista de conciertos y festivales para los próximos meses del año continúa: Coldplay, Dua Lipa, Guns n’ Roses, Harry Styles.

También el regreso de Rock al Parque, que se realizará en dos fines de semana (26-27 de noviembre/3-4 de diciembre), la séptima edición del Tattoo Music Fest, el 21 y 22 de mayo, entre otros.

Los anuncios no se detienen. Por estos días también han circulado rumores sobre una posible visita de Metallica y Arctic Monkeys -aún sin confirmar-. Sin embargo, uno de los más celebrados fue la llegada del Festival Cordillera 2022, que se llevará a cabo por primera vez en Colombia, presentando un cartel que reúne la esencia del rock en español.

El evento será el próximo 24 y 25 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá y tendrá como protagonistas a bandas como Zoé, Maná, Caifanes, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Draco Rosa, Aterciopelados, Julieta Venegas, Café Tacvba, entre otras.

Así mismo, habrá espacio para quienes les gusta la música electrónica, pues estará Mad Professor, Quantic, Mitú, Rosa Pistola, Cancha Vía Circuito, entre otros artistas.

La preventa exclusiva para el Grupo Aval comenzó este martes 10 de mayo y durará hasta el 12 del mismo mes, a las 11:59 p. m.

La boletería general será liberada el próximo viernes, 13 de mayo, a las 9:00 a. m. y estará disponible hasta agotar existencias.

Tatuajes, música y arte: así será el Tattoo Music Fest 2022

Otro de los regresos más esperados ocurrirá el próximo 21 y 22 de mayo, en el Centro de Eventos Autopista Norte, con la séptima edición del Tattoo Music Fest, el cual ha reforzado los lazos culturales con diferentes países y algunos de los festivales más reconocidos del tatuaje en Latinoamérica.

El festival presenta una apuesta ambiciosa con un cartel compuesto por más de 20 bandas nacionales e internacionales. Géneros como el hardcore, heavy metal, rock y, hip hop serán protagonistas en un evento que promete deleitar a sus asistentes con un entorno lleno de música y el arte del tatuaje.

Tattoo Music Fest se ha caracterizado por tener en su escenario a grandes exponentes y bandas nacionales e internacionales, dándoles espacio a una gran variedad de géneros. En esta edición, Alcolirykoz, La Etnnia, Realidad Mental y Apache llegarán al escenario para elevar sus rimas al unísono con el público.

El cartel oficial fue completado recientemente con dos anuncios de talla internacional: por un lado, la primera visita a Colombia de Volumes, una agrupación proveniente de Los Ángeles, California, con un sonido de metalcore progresivo para retumbar la tarima del festival.

Además, organizadores del evento confirmaron el regreso de la agrupación estadounidense Stick to your Guns, luego de ocho años desde su última visita a Colombia. Desde Orange County, California, se trata de una de las bandas más reconocidas de hardcore punk.

Desde Estados Unidos también participarán en el Tattoo Music Fest, Brujería, Death Before Dishonor y Uada. Desde España vendrán Morphium y The Broken; desde Costa Rica, Akasha, Totem y Outside the Circle; desde Venezuela, Dischord; desde Ecuador, Minipony, y para completar la cuota internacional, desde México, Los Viejos, Ace Kool, Strike Master, Parazit, Tanus, Medical Negligence, Pressive, Railrod y Nuclear Chaos.

La bandera local será llevada por La Pestilencia, Masacre, Koyi K Utho, Perpetual Warfare, Ethereal, Lupus, Vein, Surviving, Hialina, Awaken, El Sagrado, Hellfish, La Blanca Ofelia, Pitbull, Apolo 7 y Duplex.