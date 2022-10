Juan Fernando Velasco tuvo que aplazar su concierto en Cali por esta razón

Los fanáticos del cantante ecuatoriano Juan Fernando Velasco deberán esperar para verlo en vivo, pues tuvo que aplazar los compromisos que tenía programados para las próximas dos semanas, entre ellas un concierto en Cali.

Todo estaba listo para que el intérprete de ‘Chao Lola’ y ‘Hoy que no estás’ diera su concierto el 15 de octubre en la Arena Cañaveralejo, en la capital del Valle del Cauca, junto a los artistas colombianos Pipe Bueno y Marbelle.

Sin embargo, un comunicado publicado en las redes sociales de Velasco cambió todo el panorama. “Con mucha tristeza debo informar que tendré que posponer las actividades planificadas para las siguientes dos semanas, debido a que he sido diagnosticado con covid”, explica la misiva difundida hace unos días.

“Aunque tengo el esquema de vacunas completo y me encuentro todavía en una etapa inicial de la enfermedad, tengo comprometido el sistema respiratorio que afecta cualquier actividad vocal que intente realizar. Además no puedo poner en riesgo a mi público, a todo el equipo de producción, músicos, ingenieros y personas en general con quienes debía interactuar para realizar las actividades que teníamos planificados, muchos menos realizar shows con la calidad y profesionalismo que ustedes se merecen”, continúa la carta.

Así las cosas, el artista ecuatoriano no solo tuvo que aplazar el concierto en Cali, sino también dos más que daría en Bogotá y Medellín, programados para el 13 y 14 de octubre, respectivamente, en el marco del inicio de la gira POPular. Velasco tampoco estará en los Latino Music Awards, en la capital del país, el 12 de octubre, ni en el Festival Heat, en Guayaquil, el 20 de octubre.

El artista pidió excusas a sus fanáticos y aseguró que quienes deseen podrán pedir la devolución del dinero pagado por las entradas a sus conciertos: “Si bien teníamos toda la ilusión puesta en el inicio de la gira del álbum POPular, no nos queda más que aceptar esta situación y pedir disculpas por la molestia que esta reprogramación pueda causar a los fans que adquirieron sus entradas. En los próximos días se anunciarán las nuevas fechas de estos primeros conciertos, así como los mecanismos para la devolución de las boletas, en caso de requerirlo”.

Como lo menciona Velasco, aún no hay fechas para la reprogramación de los conciertos en Cali, Bogotá y Medellín. No obstante, mencionó que lo más seguro es que tengan lugar “el primer trimestre del próximo año”, pero se comprometió a buscar nuevas fechas “lo antes posible” para estas presentaciones, de manera que sus seguidores no tengan que esperar tanto tiempo para verlo en vivo.

Pipe Bueno y Marbelle, los invitados especiales del ecuatoriano para su concierto en Cali, le enviaron mensajes a través de redes sociales luego de saber que había contagiado de covid. “Tranquilo, maestro, pronta recuperación”, dijo el intérprete de ‘No voy a morir’, mientras que la cantante de ‘Adicta al dolor’ le escribió: “Aquí te esperamos, recupérate pronto”.