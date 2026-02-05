Pipe Bueno les canta a las “mamacitas” junto a Nico Hernández y lanzan un nuevo himno para dedicar

Pipe Bueno y Nico Hernández vuelven a unir sus voces para presentar su nuevo sencillo, Mamacita, una canción de regional colombiano que celebra el amor que nace desde la admiración, la atracción y la ilusión de vivir un amor bonito.

La canción retrata ese momento en el que una mirada basta para dejar sin aliento, cuando la conexión con alguien especial se vuelve tan intensa que todo alrededor parece detenerse.

Mamacita es una declaración sincera, romántica y emotiva que conecta con quienes creen en el amor desde la contemplación y el sentimiento genuino.

El video oficial, dirigido por Nico Hernández, Stefany Trujillo y Juliana Hernández, acompaña esta historia desde una estética limpia y romántica.

La pieza se centra en el desempeño musical de ambos artistas, intercalando escenas junto a la banda con imágenes que exaltan la belleza femenina desde una mirada sensible y respetuosa.

Entre ellas, destacan planos de una mujer en conexión con su caballo, reforzando la idea de admiración, libertad y belleza que atraviesa toda la canción.

El sencillo es una propuesta que reafirma la fuerza del regional colombiano como un género capaz de contar historias íntimas, emocionales y profundamente humanas, conectando desde lo simple y lo real.

Ambos cantantes, en una publicación conjunta en Instagram, publicaron un video hace una semana en el que cantan una parte de la canción, y dice la letra:

Mamacita, es que tú eres tan bonita

Por Dios, regálame una cita

Que hace mucho tiempo tu mirada se quedó en mi corazón

Cuando te acercas, se quiere salir

Robaste mi respiración desde el día en que te vi.

En dicha publicación, los seguidores y colegas de los cantantes dejaron ver la emoción que les da escuchar este nuevo tema en conjunto.

“Me encanta”; “Qué gran canción”; “Insisto, me transporté a Una noche. Una más para dedicar”; “Me encanta esta dupla”; “Qué dúo, buen tema”; “Linda letra, me encanta”; “Me gusta toda tu música”; “Súper linda esta canción, me encanta, Dios los bendiga”; “Los artistas más hermosos. Nico, eres un niño lindo, tienes un carisma wow”; “Qué buen tema, muchachos”; “El dúo que me encanta”; “Todas sus canciones juntos son [emoji enamorado] me encanta”; “Puedo decir que desde ya es mi nueva favorita de ustedes dos”; “Es un temón el que acaban de lanzar”, son algunos de los comentarios de los fanáticos.