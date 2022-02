Premios Lo Nuestro: lágrimas, reconocimientos y conmovedores homenajes se vivieron con la música latina

Los reconocimientos a la música latina otorgados en la edición número 34 de los Premios Lo Nuestro han sido presentados este jueves y las sorpresas no pararon. Las melodías se reinventan, hay nuevos modos de vivir la música y Bad Bunny fue la estrella: ganó seis estatuillas a pesar de que no era el artista más nominado de la noche.

Más que una competencia, se trata del reconocimiento al trabajo y la entrega que hace cada cantante por mostrar la cultura latina de la mano con la industria. Desde luego, al conejo malo le siguieron Karol G, Camilo, J Balvin, Christian Nodal, CNCO, Calibre 50 y el Grupo Firme.

Cabe mencionar que Bad Bunny, J Balvin y la cantante de ‘Bichota’ no estuvieron en la entrega, se ausentaron del escenario, pero el resto de artistas se mostraron alegres por sus triunfos.

Por su parte, el líder cantante del Grupo Firme dijo que para la fecha ya no existen géneros específicos que den una representación completa para cada uno y los fanáticos, a su vez agradeció por el apoyo, en grandes magnitudes, que ha recibido él y su banda de música regional mexicana.

Los tres artistas más nominados en la nueva entrega de los Premios Lo Nuestro -Camilo, J Balvin y Christian Nodal- estaban en disputa por saber quién obtendría más reconocimiento y, al pasar la noche, el cantante de ´Índigo´ fue el que más sobresalió. Camilo Echeverry, colombiano nacido en la ciudad de la eterna primavera, logró obtener tres galardones a la excelencia de la música latina. Por otro lado, Nodal, que ha estado pasando página al terminar con Belinda, obtuvo dos reconocimientos y, por último, el representante del género urbano se llevó un premio.

“¡Wow! Muchas gracias, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a Dios por la inspiración constante que viene de él. Quiero dedicarle este premio, que estamos celebrando lo nuestro, a lo mío, a mi país, a Colombia y a mi bebé Índigo que en cualquier momento viene con canciones para la tribu”, manifestó Camilo, esposo de la también cantante Evaluna Montaner.

La celebración fue constante, la alegría no paraba de verse a través de la pantalla. Sin embargo, en un momento, hubo declaraciones relacionadas con la situación actual que acarrea el mundo, principalmente el conflicto entre Rusia y Ucrania; se hizo un llamado a la paz y la reconciliación, luego de que el reguetonero Farruko, entre lágrimas, recibiera un premio y agradeciera por ello.

El cantante puertorriqueño cantó junto a Pedro Capo el remix del sencillo ´Gracias´ y al ver su estatuilla dijo: “Se siente grandioso, se siente glorioso. Yo en realidad no he ganado un premio porque el premio fueron los que me lo dieron. Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años (...), estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor Farruko que hayan visto”, sostuvo el artista de 30 años, mientras recalcaba que el mundo cada vez es más frío, “no lo digo yo, lo dicen las noticias, cada día, las guerras que estamos viviendo en Rusia con Ucrania, muchos inocentes muriendo”, reflexiona.

Por otro lado, la mujer que también pasó por un gran momento fue la chica dorada Paulina Rubio al recibir el Premio a la Trayectoria; la mexicana manifestó que quiere seguir trabajando en lo que ama, su labor hizo que todo el público le aplaudiera eufóricamente.

El espectáculo, que tuvo lugar en la arena del equipo de baloncesto Miami Heat, comenzó con un sentido y gran homenaje a Vicente Fernández, ícono de la música ranchera que partió de este mundo el pasado 12 de diciembre.

El español David Bisbal, el colombiano Camilo y los mexicanos Christian Nodal, Ángela Aguilar y el Grupo Firme, entonaron varios de los temas que convirtieron a Chente en una leyenda de todos los tiempos.

Ángela Aguilar, quien ganó el premio Artista Revelación Femenina, hizo magia en la arena con su espectáculo e interpretación del clásico ´La malagueña´. La joven de 18 años destacó la necesidad de que “más mujeres participen en la música mexicana”.

Así mismo, Maluma fue reconocido en el premio catalogado como Ídolo Global y, muy convincentemente, el paisa dijo: ”Colombia no es narcotraficante. Colombia es una montaña de talento’'.

En resumen, Romeo Santos inició su presentación dentro de una bañera y la brasileña Anitta prendió el fuego con sus sensuales bailes. La presentación más sentida fue la de Farruko, el hombre lloró mientras recibía su reconocimiento con la compañía de sus cuatro hijos, dijo que era necesario “perdonar al enemigo”.

Por otra parte, el incremento de artistas urbanos desde Argentina prevaleció: Khea, Emilia, Duki y Tiago PZK dieron la competencia a su país. La noche terminó con la celebración bajo el mando de los cubanos de Gente de Zona y Ovi, que interpretaron ´Qué locura´ y dieron cierre a los premios de la música latina, en su edición número 34 de 2022.