Rock al Parque 2026 hace historia con 191.000 asistentes en el primer día: esta es la programación de hoy, 11 de octubre

Rock al Parque 2026 dio inicio a una nueva edición, abriéndole las puertas a miles de personas para que disfrutaran de una celebración cargada de varios géneros y música. Este festival, de acceso gratuito, llevó a los fanáticos a gozarse de presentaciones únicas, las cuales quedarán en la memoria.

Crónicas de rock: Hard core, punk y fuegos propios para encender Rock al Parque en sus 30 años

Durante el primer día, el Parque Simón Bolívar fue testigo de un acontecimiento inesperado, ya que la celebración de los 30 años sumó la participación de más de 191.000 personas.

Este número deja en claro el auge que ha tomado el evento musical, el cual ha dejado marcada una huella en la cultura colombiana.

Estas son imágenes de cómo se vivió el primer día de Rock al Parque 2026:

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Rock al Parque 30 años, día 1 Foto: Alejandro Acosta / Semana / Arcadia

Domingo 11 de octubre

Escenario Plaza:

Niña Lobo (14:00)

Alto Grado (15:10)

Claudio Narea - Los Prisioneros (16:15)

Iseo & Dodosound (17:30)

Serú Girán (18:45)

Esteman (20:10)

Mon Laferte (21:30).

Escenario Bio (Vans):

La Brigada RPF (14:30)

El Punto Ska (15:25)

Desorden Público (16:25)

Tokio Ska Paradise Orchestra (17:35)

Green Valley (18:45)

Skampida (19:50)

Gondwana & Quique Neira (21:00).

Escenario ECO:

Brina Quoya (14:30)

Elsa Riveros (15:25)

Lo mismo decían de Juana (16:20)

Los Tetas (17:15)

La Monky Band (18:25)

Porter (19:25)

Bándalos Chinos (20:35).

Escenario BBC:

Últimos Nietos (14:20)

Nawal (15:25)

Wañukta Tonic (16:30)

Margarita Siempre Viva (17:35)

Medved (18:35)

Doris Vespa (19:35)

Nicolai Fella (20:40).

De acuerdo con la información oficial, para este domingo, las puertas del parque abrirán a la 1:00 p. m. y los shows arrancan desde las 2:00 p. m.