¿Cuándo sale la temporada 5 de Emily en París en Colombia y qué sorpresas tendrá?

Desde su estreno en 2020, Emily en París se ha convertido en un fenómeno global de Netflix, capturando a millones con su mezcla irresistible de moda, romance y choques culturales entre una joven estadounidense y el mundo chic de la capital francesa.

Creada por Darren Star, el mismo detrás de éxitos como Sexo en Nueva York, la serie ha acumulado cuatro temporadas que han visto a Emily Cooper navegar amores imposibles, ascensos laborales accidentales y amistades intensas, todo envuelto en un estilismo envidiable que ha inspirado tendencias en redes sociales.

Con más de 100 millones de horas vistas en su cuarta entrega, la producción ha renovado el interés por París como destino aspiracional, aunque ahora con un giro italiano que promete refrescar la fórmula sin perder su esencia ligera y adictiva.​​

Emily en París, temporada 5 | Foto: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

La quinta temporada mantendrá intacto su núcleo actoral, con Lily Collins liderando como Emily Cooper, la marketera texana ingenua, pero tenaz que conquista París y ahora Roma con su optimismo y outfits imposibles.

Lucas Bravo regresa como Gabriel, el chef francés de mirada penetrante y corazón dividido, cuya relación con Emily sigue siendo el eje romántico de la trama. Philippine Leroy-Beaulieu brilla como Sylvie, la jefa francesa dura, pero carismática de la agencia de marketing, con un estilo que define la serie.​

Emily en París, temporada 5 | Foto: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Completan el reparto principal Ashley Park como Mindy, la amiga leal y aspirante a cantante que aporta calidez y humor; Samuel Arnold en el rol de Julien, el asistente sarcástico y fashionista; y Paul Forman como Nicolas, el heredero con encanto que complica los triángulos amorosos.

Secundarios clave incluyen a Eugenio Franceschini como Marcello Muratori, el interés romántico italiano que Emily conoció en la cuarta temporada, prometiendo chispas en los nuevos escenarios. Este ensemble, con su química probada, garantiza que las dinámicas de grupo sigan siendo el alma de la serie.​

Emily en París, temporada 5 | Foto: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Los nuevos episodios de Emily en París temporada 5 llegarán a Netflix el 18 de diciembre de 2025, con los 10 capítulos completos disponibles de una vez para un maratón inmediato. Como es estándar en los lanzamientos globales de la plataforma, se habilitarán a medianoche hora del Pacífico de Estados Unidos , lo que en Colombia significa accesibilidad desde las 3:00 a.m..

Emily en París, temporada 5 | Foto: GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Emily Cooper iniciará esta quinta temporada en Roma, a donde se ha mudado temporalmente la oficina de la agencia Grateau para expandir operaciones, pero su dolce vita se transforma rápido en un caos de decisiones cruciales.

La trama explora su romance incipiente con Marcello, tensiones laborales con Sylvie que cuestionan su futuro profesional, y lealtades divididas con Gabriel y sus amigas parisinas, todo mientras París reclama su regreso inevitable.

El tráiler oficial, lanzado a finales de octubre, muestra a Emily lidiando con traiciones sentimentales, un estilo renovado con toques italianos y dilemas que la obligan a madurar, sin abandonar el humor ligero ni los montajes de moda.​​

Entre las grandes novedades, Roma y Venecia tomarán protagonismo como escenarios, con locaciones que inundan la pantalla de glamour mediterráneo y contrastan con el encanto parisino clásico, según reveló Darren Star en rueda de prensa.

Emily mostrará una madurez inesperada, enfrentando consecuencias reales de sus impulsos románticos, mientras personajes como Camille podrían tener retornos sorpresa que alteren triángulos amorosos.