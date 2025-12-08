Televisión
Encienda la Navidad 2025 con estrenos originales y mucho sabor latino
Lifetime Xmas Movies 2025 es un especial inédito con la primera serie en formato vertical y tres películas rodadas en México.
Lifetime ha desvelado su apuesta para la temporada festiva, el especial Lifetime Xmas Movies 2025, que este año supera las expectativas con una programación ininterrumpida de 52 títulos desde noviembre hasta el 6 de enero.
El anuncio más destacado es el estreno de nuevas producciones originales navideñas de sello latinoamericano, que incluyen la primera serie de la cadena en formato vertical y tres nuevas películas filmadas íntegramente en México con talento latino.
Las producciones se pensaron para un consumo multiplataforma, desde el televisor hasta el smartphone.
“Enredo en Navidad”: La novedad digital en formato vertical
Una de las grandes primicias es Enredo en Navidad, la primera serie vertical de Lifetime.
Coproducida con VIP 2000 TV, esta comedia romántica fue rodada en Miami y está diseñada para plataformas digitales como ReelShort y YouTube, con 30 episodios breves de 90 segundos. Su formato ágil y fresco la convierte en una propuesta ideal para audiencias digitales.
La trama sigue a Alejandro (Claudio de la Torre), un novio abandonado en el altar que, buscando un escape, coincide con Clara (Francis Rodríguez), una mujer ingeniosa y práctica.
Lo que comienza con maletas ajenas y choques accidentados se transforma en una historia de segundas oportunidades bajo la magia de la Navidad.
El elenco de esta innovadora serie se completa con Héctor Peña y Rebeca Herrera.
El cine latinoamericano brilla en los estrenos de diciembre
La gran pantalla de Lifetime se ilumina con tres películas originales filmadas en México.
Para el puente del Día de las Velitas en Colombia, hay un doble estreno:
- Decora mi Navidad: Filmada en Guadalajara y producida por Prismaticoós Films. Narra la vida de Lorena (Yosuani Flores), una talentosa arquitecta y madre, cuya vida laboral y personal se cruzan cuando un importante proyecto de decoración navideña la lleva a conocer a Fernando (Alex Rentería), un viudo encantador que podría reabrirle la puerta al amor.
- Dulce amor para Navidad: También de Prismaticoós Films y filmada en Guadalajara. Esta película introduce a Alan (Luis Gonzaga), socio de una exitosa cadena de croissants, quien asume inesperadamente la tarea de repartidor. En el Café del Corazón conoce a Clara (Andrea Torres), su dueña. A pesar de la conexión inmediata, el descubrimiento de sus verdaderas identidades amenaza con derrumbar sus planes, poniendo a prueba si el espíritu navideño es suficiente para reunirlos.
El sábado 13 de diciembre, Lifetime presenta:
- Una Navidad en familia: Rodada en Ciudad de México, en coproducción con VIP 2000 TV, productora con la que también realiza la franquicia Amor en Navidad y Amores que engañan. La historia se centra en Ana Lucía (Renata Manterola), una joven ingeniera agrícola que regresa a la antigua finca familiar de los Valverde con la misión de restaurar el espíritu navideño. Con la ayuda de Doña Margarita (Wendy de los Cobos), Ana Lucía impulsa el reencuentro de sus distanciados hermanos, Julián (German Girotti) y Nicolás (Daniel Medina). El filme es un emotivo viaje de reconciliación que muestra cómo el perdón y el encuentro familiar son el verdadero milagro de la Navidad.