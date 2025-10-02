Suscribirse

Este es el tráiler del genial documental ‘Mr. Scorsese’, que Apple TV+ estrenará globalmente el 17 de octubre

El trabajo de cinco partes, dirigido por Rebecca Miller, ofrece una mirada íntima y profundamente matizada a una de las figuras más influyentes y enigmáticas del cine.

Redacción Arcadia
2 de octubre de 2025, 4:16 p. m.
Martin Scorsese, autor y protector del séptimo arte. | Foto: CORTESÍA APPLE TV +

Es un ícono del séptimo arte, desde lo que ha hecho, desde lo que promueve, desde lo que protege. Por eso no sorprende que su vida sea lo suficientemente rica para contarse en un documental de cinco partes... ¡Es Martin Scorsese!

Apple TV+ presentó el tráiler de un fascinante evento documental de cinco partes de la reconocida directora Rebecca Miller. Mr. Scorsese ofrece una mirada íntima y profundamente matizada a una de las figuras más influyentes y enigmáticas del cine, con material inédito y entrevistas a profundidad con personas cercanas a él.

Mr. Scorsese es un retrato cinematográfico de un hombre a través del lente de su obra, que explora las múltiples facetas de un visionario que redefinió el cine, incluyendo su extraordinaria carrera y su singular historia personal.

Con acceso exclusivo y sin restricciones a los archivos privados de Scorsese, la serie documental se sostiene con extensas conversaciones con el propio cineasta, así como entrevistas con amigos, familiares y colaboradores creativos, incluyendo a Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto, junto con sus hijos, su esposa Helen Morris y amigos cercanos de la infancia.

Buenos Muchachos, la película de Martin Scorsese que cambió el cine sobre la mafia cumple 30 años.
Se habla de 'Buenos Muchachos', la película de Scorsese que cambió el cine sobre la mafia. | Foto: Warner Bross.

Dirigida por la aclamada directora Rebecca Miller (la mujer detrás de She Came to Me y Personal Velocity: Three Portraits), Mr. Scorsese analiza cómo sus vívidas experiencias personales moldearon su visión artística, sorprendiendo al mundo con cada película gracias a su originalidad. Desde sus cortometrajes como estudiante en la Universidad de Nueva York hasta la actualidad, el documental explora los temas que han fascinado a Scorsese a lo largo de su carrera, incluyendo la lucha entre el bien y el mal en la naturaleza humana.

El tráiler ofrece un emocionante vistazo al corazón emocional de la docuserie, mientras Scorsese explora su visión sobre la naturaleza humana y la lucha eterna entre el bien y el mal a lo largo de su vida y carrera.

Mr. Scorsese — Official Trailer | Apple TV+

Casa de docus

Mr. Scorsese se une al catálogo galardonado de documentales originales de Apple, que incluye el ganador del Emmy y Critics Choice Award STILL: Una película sobre Michael J. Fox, que relata la extraordinaria vida de Fox con sus propias palabras; la nominada al Emmy Selena Gomez: Mi mente y yo, un documental profundamente íntimo que abarca seis años de su vida; el también nominado al Emmy STEVE! (martin) un documental en 2 partes, con el legendario escritor, productor, director, actor y comediante Steve Martin. Además, suma uno imperdible sobre John le Carré y anunció recientemente un documental sin título sobre Fleetwood Mac, entre muchos otros.

Apple TV+ ofrece series de drama y comedia de alta calidad, películas, documentales innovadores, y entretenimiento para niños y familias, disponible en múltiples dispositivos.

Desde su lanzamiento el 1 de noviembre de 2019, Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de streaming completamente original en lanzarse a nivel mundial, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos en menor tiempo que cualquier otro servicio en su debut.

Hasta la fecha, las películas, documentales y series originales de Apple han obtenido 625 premios y 2,817 nominaciones, incluyendo las comedias históricas ganadoras del Emmy The Studio y Ted Lasso, así como la ganadora del Oscar a Mejor Película CODA.

