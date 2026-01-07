Estrenos para este miércoles 7 de enero: series, películas y documentales en Netflix

Con la llegada de 2026, Netflix comenzó el año con una renovación de su oferta de contenidos, apostando por ampliar las opciones disponibles para sus suscriptores.

El servicio de streaming sumó nuevas producciones con el objetivo de mantener una programación diversa y atractiva.

A partir de este miércoles 7 de enero, la plataforma incorpora a su catálogo una serie de estrenos que incluyen documentales, especiales de comedia y otros formatos, pensados para quienes buscan nuevas alternativas de entretenimiento.

Estrenos que llegan a Netflix en la primera semana de enero de 2026. Foto: Getty Images

Estrenos en Netflix este miércoles 7 de enero de 2026

Estas son dos producciones que llegarán este día al gigante del streaming, un documental en el que se habla de un experimento social de carcelarios, y un show en el que se habla de competencias de baile familiares, enseñanzas de una madre, y más.

Sin cerrojos: un experimento carcelario (7 de enero)

En este revelador reality, el sheriff de una unidad penitenciaria lleva a cabo un osado experimento social: darles más autonomía a los reclusos.

Marcello Hernández: American Boy (7 de enero)

Las competencias de baile familiares, las enseñanzas de su madre... En su primer especial de Netflix, Marcello Hernández comparte sus raíces latinas.

Estrenos el 7, 8 y 9 de enero en otras plataformas

Prime Video

Pelayo: más allá del límite (9 de enero): Tras más de 20 años combatiendo el narcotráfico. Pelayo decide seguir el rastro de la droga hasta su origen. En Colombia, se une a comandos de élite del ejército y vive operaciones reales en selvas, ríos y montañas.

HBO Max

How to have sex (8 de enero): Tres adolescentes británicas se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación: bebes, salir de fiesta y ligar, en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas.

The Pitt T2 (9 de enero): La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratamiento de pacientes gravemente enfermos, revelando la resiliencia requerida en su noble vocación.

Disney+

Bruce Springsteen Nebraska Live (7 de enero): En esta íntima presentación, Bruce Springsteen interpreta, de principio a fin, Nebraska, su álbum de 1982. Filmado en blanco y negro por su colaborador de larga trayectoria Thom Zimny.

Colegio Abbott (7 de enero): Comedia que sigue a un grupo de profesores llenos de vocación, con una directora sorda, en su día a día mientras intentan apañárselas con el sistema de educación pública de Filadelfia.

Tron: Ares (7 de enero): Cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de la inteligencia artificial.

Vuelven los magos de Waverly Place T2 Parte 2 (7 de enero): Gracias a los nuevos poderes mágicos de Roman y Milo, Justin ahora tiene la tarea de entrenar a tres jóvenes magos para la competición familiar de magos. A medida que aumenta la tensión dentro y fuera de la familia, surge una nueva y misteriosa amenaza... una que podría desestabilizar a los Russo para siempre.

Mil golpes (9 de enero): La historia sigue a Hezekiah y Alec, dos amigos originarios de Jamaica, que se ven arrastrados al conflictivo barrio londinense del East End. Su falta de recursos y atemorizados por no conseguir un trabajo para poder subsistir en su nuevo hogar les empuja a subirse al ring para intentar ganar algo de dinero.