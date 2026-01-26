HBO Max anuncia series y películas imperdibles en la plataforma en Colombia en la semana del 26 al 30 de enero

La última semana de enero en 2026 anunció las series y películas imperdibles que tiene una oferta variada y pensada para distintos tipos de audiencia.

La plataforma de streaming apuesta por una programación en la que se combinan producciones animadas, propuestas familiares y comedias, además de thrillers diseñados para quienes buscan historias cargadas de tensión y adrenalina.

Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Esta mezcla de géneros busca ampliar las opciones de entretenimiento dentro del servicio.

El 28 de enero se suman las temporadas 1 y 2 de El Chapulin colorado, la comedia clásica que regresa con su inconfundible humor y heroísmo. La música cobra protagonismo con Usher: Rendezvous in Paris, un especial musical que se estrena el 27 de enero, mientras que el 29 de enero llega Supervivencia al desnudo: España, un reality extremo que pone a prueba los límites físicos y emocionales de sus participantes.

Estrenos en octubre en HBO Max Foto: Cortesía HBO

HBO Max: estrenos que llegan a la plataforma en febrero de 2026

Los malditos

Pelicula

Estreno: 30 de enero

Sinopsis: Un thriller escalofriante que sigue a Eve y su pequeño pueblo cuando se encuentran con los restos de un naufragio y se enfrentan al dilema moral de ayudar o priorizar su propia supervivencia durante un duro invierno.

Elenco: Dessa Young, Joe Cole y Siobhan Finneran.

Créditos: Dirigida por Thordur Palsson y producida por Emilie Hannigan, Kamilla Kristiane Hodøl, John Keville y Conor Barry.

El Chapulin colorado, Temporada 1 y 2

Serie

Estreno: 28 de enero

Sinopsis: Programa cómico en el que el Chapulín Colorado utilizando su astucia y sus armas secretas, ayudará a quien lo invoque. Aunque un poco torpe y miedoso, se enfrentará a los problemas con heroísmo.

Elenco: Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Édgar Vivar, Angelines Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl ‘Chato’ Padilla.

Créditos: Producción Roberto Gómez Bolaños.

Párvulos: hijos del apocalipsis

Película

Estreno: 30 de enero

Sinopsis: Una historia de terror apocalíptica, donde tres jóvenes hermanos, encerrados en una cabaña en medio del bosque, viven en constante acecho de las despiadadas Trompetas, mientras el monstruo que habita en su sótano amenaza su supervivencia, ¿Estás con ellos o estás de sobra?

Elenco: Protagonizada por Farid Escalante, Leonardo Cervantes y Mateo Ortega.

Créditos: Dirigida y escrita por Isaac Ezban, con producción de Javier Sepúlveda, Eduardo Lecuona y Natalia Contreras.

Usher: Rendezvous in Paris

Especial musical

Estreno: 27 de enero

Sinopsis: Disfruta de una experiencia llena de música y baile con Usher en este concierto filmado durante la Semana de la Moda de París de 2024.

Créditos: Dirigido por Anthony Mandler.

Supervivencia al desnudo: España

Reality

Estreno: 29 de enero

Sinopsis: Cinco parejas de desconocidos se enfrentan a 21 días aislados en la jungla colombiana, ante los mayores peligros naturales, y completamente desnudos.

Créditos: Dirección Melisa Moya, Productores Zaida Serrano-Piedecasas y Maria Rubio.