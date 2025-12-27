Después de décadas definiendo cómo la televisión imagina el futuro, Star Trek vive sus últimos días en Netflix.

La salida de sus series más emblemáticas no solo afecta a los seguidores históricos de la franquicia, sino que también cierra una puerta clave de acceso a uno de los pilares culturales de la ciencia ficción moderna.

¿Por qué su salida marca el fin de una era?

Entre los títulos que dejarán la plataforma se encuentran Star Trek: The Original Series, La nueva generación, Deep Space Nine, Voyager Voyager y Enterprise, producciones que abarcan casi cuatro décadas de historia televisiva y que ayudaron a consolidar el género de la ciencia ficción, según informó el portal especializado Espinof.

Creada por Gene Roddenberry en 1966, Star Trek nació como una propuesta revolucionaria para la televisión de su tiempo.

En plena Guerra Fría, la serie original presentó un futuro donde distintas razas y culturas trabajaban juntas bajo los principios de exploración, cooperación y paz.

Esa visión optimista del mañana se convirtió en una de las señas de identidad de la saga y en una influencia directa para numerosas producciones posteriores.

Con la llegada de Star Trek: La nueva generación, a finales de los años ochenta, la franquicia amplió su alcance narrativo al abordar dilemas éticos complejos, debates sobre derechos, identidad y poder, todo bajo el prisma de la ciencia ficción.

Series como Deep Space Nine y Voyager profundizaron aún más en los conflictos políticos y humanos, mientras que Enterprise exploró los orígenes de la exploración espacial dentro del canon de la saga.

De acuerdo al medio en mención, la permanencia de estas producciones en Netflix permitió que nuevas generaciones descubrieran un universo que, más allá de naves espaciales y alienígenas, utilizó la ficción para hablar del presente. Su retirada supone una pérdida significativa para el acceso masivo a la historia televisiva del género.

Dónde ver Star Trek tras su salida de Netflix

Aunque el adiós de Star Trek a Netflix genera preocupación entre los fanáticos, no representa el final de la franquicia en el ecosistema digital.

De acuerdo con Espinof, varias de las producciones más recientes del universo Star Trek, como Discovery, Picard y Strange New Worlds, ya forman parte del catálogo de SkyShowtime, plataforma que ha ido concentrando los derechos vinculados a Paramount.

Este movimiento responde a una estrategia más amplia de las grandes productoras por centralizar sus contenidos en servicios propios, lo que explica la salida progresiva de títulos emblemáticos de plataformas generalistas como Netflix.

Para los espectadores que aún no han recorrido las aventuras de la USS Enterprise o desean revivirlas, el tiempo apremia.

La retirada de las series clásicas marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia del streaming y recuerda el peso cultural de una saga que no solo entretuvo, sino que ayudó a imaginar un futuro posible.