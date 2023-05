Televidente se confundió de canal en vivo y mandó saludos al programa equivocado; los dejó expuestos

La emoción durante la transmisión le jugó una mala pasada y ahora no se lo perdonan en redes.

Buen día, Colombia, de RCN Televisión, se ha convertido en uno de los programas matutinos más queridos, debido a los segmentos, actividades, entrevistas e invitados que tiene. Cada uno de los integrantes de la producción le pone su toque especial al matutino, contagiando de energía a los televidentes que disfrutan de los temas que se manejan a diario, tal y como es el caso de noticias, estilo de vida o entretenimiento.

En cada uno de los capítulos, los televidentes y presentadores logran disfrutar de diferentes actividades, concursos y dinámicas, en las que los fieles seguidores de distintos sectores de la ciudad interactúan con los presentadores y la producción, ganando premios y sorpresas. No obstante, en algunos programas en vivo quedaron registradas situaciones inesperadas, las cuales generaron risa y nervios en los fanáticos.

Eso ocurrió en la más reciente emisión, el presentador David de los Ríos estuvo fuera del set de grabación y recorrió las calles de Bogotá, con el fin de ‘encontrar’ quien pudiera ganarse un concurso y la suma de 400.000 pesos. Sin embargo, no se percató que algo saldría mal y el televidente que eligiera terminara enviándole un saludo a la competencia, el programa también matutino de Caracol Televisión, Día a Día.

La emoción le ganó al televidente. - Foto: Fotogramas, 00:05 y 00:26, Se descachó un poquito de programa, Twitter @PuraCensura - Montaje: SEMANA

“Quiero al señor de chaqueta negra que está al lado de un cartel y que tiene el escudo de Bogotá en el pecho”, dijo Mauricio Vélez, quien se encontraba en el set.

David de los Ríos buscó a la persona elegida y le pidió que enviara un saludo: “¿Compadre, preparado? Mándale palabras de ánimo a Andrés”. En ese momento y con gran efusión, el señor dijo: “Un feliz día a ‘Día a Día’”.

Ante la inesperada e incómoda situación, el reportero supo ‘zafarse’ de la confusión del participante y aclararle, sutilmente, que se trataba del programa de RCN, además de pedirle que enviará un saludo al presentador Andrés López, para menguar el bochornoso momento.

Se descachó un poquito de programa... 😬😬 pic.twitter.com/0HZufsaKqp — Ana (@PuraCensura) May 3, 2023

Ana Karina Soto destapó cómo es la relación con sus compañeros de ‘Buen día, Colombia’

Ana Karina Soto se destacó en redes sociales por realizar diversas dinámicas de preguntas y respuestas, las cuales funcionaron como escenario para interactuar con sus fieles fanáticos. La presentadora no dudó en sincerarse y tocar distintos temas relacionados con su familia, su vínculo amoroso con Alejandro Aguilar y la convivencia con sus compañeros de trabajo.

Semanas atrás, Ana Karina Soto aprovechó una de estas actividades para comentar un poco sobre cómo es la relación con los otros presentadores de Buen día, Colombia, teniendo en cuenta que recibía varias preguntas relacionadas con el asunto. La colombiana fue clara y destapó la realidad que se vive en el set.

Ana Karina Soto, presentadora de "Buen día, Colombia". - Foto: Instagram

“Bueno, arranquemos con esta porque me la hacen mucho y es: ¿Cómo me la llevo con mis compañeros de ‘Buen día Colombia’? ¿Ustedes qué creen? (Risas)”, dijo al inicio del contenido.

La productora de cine aseguró que todo era muy bueno en este equipo de trabajo, destacando el cariño y amor que hay entre todos. Soto fue clara en que no era fácil siempre, ya que había días de días, pero todo se centraba en armonía y una relación bastante familiar.

Buen Día Colombia - Foto tomada de Instagram @buendiacolombia - Foto: Instagram @buendiacolombia

“Súper bien, gracias a Dios, no es un cliché decir que parecemos una familia. Yo he podido experimentarlo con todo lo que me ha pasado en estos últimos años. Están ahí, para ayudarme, apoyarme, para estar pendientes, para regalarme un abrazo o un consejo”, respondió.

“Hay días de días, no se los voy a negar, pero, la mayoría de los días es muy linda la relación y se siente como una familia, de verdad”, agregó, derrumbando rumores sobre una mala convivencia.