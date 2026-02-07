Deportes

A James Rodríguez lo buscó un club colombiano antes de Minnesota: revelan desconocida oferta

Tras ser descartado lo de Millonarios, un periodista deportivo, cercano al mercado de pases, reveló el club del FPC que ofertó por James Rodríguez.

Redacción Deportes
7 de febrero de 2026, 11:55 a. m.
James Rodríguez en uno de sus primeros eventos con Minnesota United.
James Rodríguez en uno de sus primeros eventos con Minnesota United. Foto: Getty Images

Tras la oficialización de James Rodríguez, en Minnesota United, se conoció el club colombiano que estuvo buscando al volante antes de su llegada a la MLS.

Cabe recordar que el propio James reveló que los presuntos acercamientos con Millonarios fueron falsos, por lo que se trata de otro equipo de la Liga BetPlay, y también multicampeón: Deportivo Cali.

“Deportivo Cali le hizo una oferta a James Rodríguez”

La información la entregó el periodista Mariano Olsen por medio de su cuenta de X: “A mediados de enero, Deportivo Cali sí le hizo una muy buena oferta a James Rodríguez, pero su decisión, como lo expresó hoy claramente, era seguir jugando fuera de Colombia”.

Actualmente, Deportivo Cali es dirigido por el reconocido entrenador, Alberto Gamero. Los azucareros quieren volver a brillar, pues vienen de años difíciles donde, incluso, han tenido que ver de reojo la tabla del descenso.

James Rodríguez: “El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes”

El pasado viernes, 7 de febrero, en medio de su presentación con Minnesota United, James Rodríguez reveló que regresar al Fútbol Profesional Colombiano aún no está en sus planes. Cabe recordar que el inicio de su carrera fue en Envigado.

“El Fútbol Colombiano todavía no está en mis planes. En un futuro, uno nunca sabe nada, pero yo quería jugar acá, afuera. En cuanto a Colombia, sería raro decir que no porque en el fútbol uno nunca sabe, pero quiero vivir el día a día. Quiero estar bien, voy a estar bien”, afirmó el capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo.
James Rodríguez posando con la camiseta del Minnesota United de la MLS, su nuevo equipo. Foto: Prensa Minnesota United.

Lo de Millonarios y James Rodríguez fue “chisme”

Sí fue bastante viral, según rumores de la prensa, que Millonarios estaba muy interesado en James Rodríguez. Revelaron ofertas, acercamientos y hasta una buena cantidad de dinero que, presuntamente, le habían ofrecido a Rodríguez.

No obstante, el propio James dijo que se trataba de un chisme y explicó: “No se tuvo claridad, ni contactaron a la gente mía sobre esto. Con Falcao hablé, pero no hablé de esto. Todo lo que se habló, vamos a decirle coloquialmente, fue todo chisme”.

Luego, para cerrar el tema y dejarlo claro, sentenció: “En la prensa sacan cosas que no son reales. Así pasó cuando lo de Junior también; sacaron cosas que no fueron reales. La gente que está al lado mío sabe cómo fue todo”.

El reto para James Rodríguez es grande: llega al frío de Minnesota United para tratar de agarrar ritmo, sumar buenos desempeños y arribar al Mundial 2026 en un buen nivel con Selección Colombia. No juega desde noviembre de 2025, cuando se terminó su contrato con Club León de México.

Noticias Destacadas