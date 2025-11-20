Suscribirse

Además de Giordana y Vargas: Las dos salidas que Millonarios confirmó para 2026 y que nadie tenía en el radar

Millonarios comenzó la reestructuración para el 2026 y ya notificó la salida de dos jugadores más, que no son extranjeros.

William Horacio Perilla Gamboa

21 de noviembre de 2025, 12:32 a. m.
Helibelton Palacios, Dewar Victoria y Alex Moreno celebran un gol de Millonarios.
Helibelton Palacios, Dewar Victoria y Alex Moreno celebran un gol de Millonarios. | Foto: Lina Gasca

Millonarios comenzó la reestructuración para el año 2026 donde el único objetivo es salir campeón. La hinchada sigue con la voz de protesta tras el 2025 para el olvido y ahora se exigen mejores refuerzos y mejor nómina para definitivamente alzar un nuevo título en el fútbol colombiano.

La situación no es fácil en Millonarios y parece que todo pasa por unos cambios drásticos en la nómina, tanto de altas y bajas, para volver a la competencia en el 2026, donde seguramente habrá torneo internacional vía reclasificación. Los directivos quieren pasar la página y todo comenzó con el fichaje de Carlos Darwin Quintero, quien salió del Deportivo Pereira.

Además de Carlos Darwin Quintero, Millonarios se mueve en las aguas del fútbol colombiano buscando más refuerzos para darle volumen y calidad a la nómina. En los últimos días, el nombre que más ha sonado es el del lateral Mateo García, quien llegaría desde Once Caldas de Manizales, que envió una contraoferta y ahora se espera el veredicto del club azul.

Santiago Giordana celebra un gol con Millonarios en El Campín.
Santiago Giordana celebra un gol con Millonarios en El Campín. | Foto: Cristian Bayona

Precisamente, ante la llegada de Mateo García, se acelera la salida de dos jugadores y no son precisamente los extranjeros que se han mencionado en fuentes cercanas del club ‘Embajador’. Uno no se creía que fuera a salir y otro muy pocos lo recuerdan.

Los dos jugadores que saldrían de Millonarios en próximos días, además de Giordana y Juan Vargas

Según el periodista Mariano Olsen, en la red social X, hay dos jugadores más que se unen a la lista de salida de Millonarios. Cabe recordar que ya se hablaba de los extranjeros que no han podido rendir y están en la puerta de salida, como el argentino Santiago Giordana, el brasileño Bruno Savio, el uruguayo Guillermo De Amores y el costarricense Juan Pablo Vargas.

Juan Pablo Vargas
Juan Pablo Vargas | Foto: Prensa Millonarios

En horas de la mañana de este 20 de noviembre, Semana describió a los dos extranjeros que están más prontos a salir y ellos serían Santiago Giordana, Bruno Savio y Juan Pablo Vargas, con la firme intención de liberar cupos internacionales, según el periodista Felipe Sierra.

Además de ellos, Mariano Olsen filtró los dos laterales colombianos que están cerca de salir, incluso para darle lugar a la posible llegada de Mateo García al club bogotano. Uno de ellos es Nicolás Giraldo, quien pasó desapercibido por el club ‘Embajador’.

Pantallazo X: @olsendeportes
Pantallazo X: @olsendeportes | Foto: Pantallazo X: @olsendeportes

Giraldo se retiraría de Millonarios con siete partidos (dos en Copa Betplay) y solo una asistencia, siendo de los jugadores con menos minutos del plantel azul durante el 2025. A Nicolás se uniría Helibelton Palacios, quien sería sorpresa y más de un hincha no lo tiene en el radar de salida.

Pantallazo X: @olsendeportes
Pantallazo X: @olsendeportes | Foto: Pantallazo X: @olsendeportes

Mientras más se acerca el final de temporada y en épocas de cuadrangulares semifinales, Millonarios seguirá analizando qué fichajes podría tener para 2026 y las salidas en próximos días, una lista que cada vez se alarga más.

