Alberto Gamero, en crisis tras conocerse el informe médico de dos importantes figuras; estas son las bajas del equipo

Lesión de Jader Valencia

Lesión de Fernando Uribe

Situación de Alberto Gamero en el club

Sin embargo, a pesar de calmar las aguas, Gamero no dio mucha información sobre su futuro, dejando la misma incertidumbre de cara a lo que viene.

“Lo del profesor Gamero está prácticamente definido. Solo hay algunos ajustes de forma. Quiere continuar con nosotros. Creo que esta semana se firma, es el espíritu. Hay acuerdo en todo, la idea es firmar esta semana, es lo que queremos. Las cosas suceden cuando ocurren, por lo que no me precipito a decir nada, sino cuando esté definida la situación respetando los tiempos. No tenemos diferencias, que era parte importante”, agregó.