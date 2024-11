Álvaro Montero no se esconde y revela contra qué club quiere jugar la final de Liga: “Es el único”

Los cuadrangulares finales de la Liga Betplay del segundo semestre del año están en marcha y ya son muchos los hinchas que se atreven a afirmar cuál será la gran final del torneo. Sobre este tema habló Álvaro Montero, arquero de Millonarios F. C.

Como bien se sabe, el equipo que es dirigido por Alberto Gamero integra el cuadrangular A, denominado como el grupo de la muerte, con Atlético Nacional de Medellín, Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto.

Montero, en diálogo con el Vbar de Caracol Radio, dijo que de llegar con Millonarios a la gran final del torneo le gustaría enfrentar al América de Cali, que está en el cuadrangular B con el Deportes Tolima, Once Caldas y Junior de Barranquilla.

“De los equipos grandes que me ha tocado enfrentar en finales, hasta ahora he salido victorioso. Me gustaría con América, que es el único grande que me hace falta, pero de ahí a que pase eso, todo depende de lo que pase en los cuadrangulares porque el margen de error es corto. Quisiera América, pero eso es problema de aquel grupo y nosotros debemos enfocarnos en el de nosotros, porque debemos ganar esa posibilidad de estar en la final y así lo hablamos, queremos estar ahí”, dijo sin rodeos.

Por ahora, Millonarios F. C. arrancó con pie derecho en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay, ya que, le ganó 2 goles a 1 al Deportivo Pasto, por la primera fecha. En ese juego, Falcao García anotó uno de los tantos.

Sobre Falcao también habló Montero. “Falcao tiene esa aura de ser un ganador. Es una persona que conquistó muchas cosas y llegó a un punto en donde es difícil llegar como futbolista. Gracias a Dios y a la vida tenemos la posibilidad de compartir con él y eso te llena de crecimiento”, afirmó.

“En la medida en que todos los equipos compitamos bien, será más atractivo para el público en general y para nosotros será mucho más motivante porque te obligan a exigirte más. Todo cambia por pequeños detalles y hay que tener constancia, más aún cuando los partidos son tan seguidos. Pesan las piernas, pero hay que tener conciencia de eso”, agregó sobre el nivel en las finales.

También se refirió a los grandes desafíos de Millonarios. “Sobrellevamos esas situaciones puntuales en momentos complicados: lesiones, cambios, variantes en el once titular. Hay que adaptarse, es una palabra siempre presente en el fútbol. Tienes una nómina y hay que saber gestionarla, sea porque haya jugadores en buen momento, en mal momento, con lesionados. Por eso no me gustaría ser entrenador, es un chicharrón muy grande”, aseguró.

Álvaro Montero, arquero de Millonarios. | Foto: John Paz

“Esto es fútbol. Si miras los números, el primero nos sacó dos puntos, creo que éramos el tercer equipo con más goles en el año y en goles en contra también estábamos entre los tres primeros. Los equipos que juegan bien y están arriba, tienen tanta relevancia como cuando Millonarios pasa por un buen momento”, sentenció el portero azul.