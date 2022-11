Ansu Fati da cátedra de buen fútbol y se hace viral por los golazos que anotó en la práctica de España

Ansu Fati es un jugador nacionalizado español y que hace parte de los 26 convocados por Luis Enrique para disputar el Mundial de Qatar. Sin embargo, el delantero del Barcelona no ha podido sumar minutos en la competencia.

A pesar de ello, el jugador de 20 años fue tendencia en las redes sociales, debido a su excelente pegada en los entrenamientos de España, demostrando de esa forma las ganas y el buen nivel al DT del equipo.

Asimismo, jugadores como Koke Resurrección y Carlos Soler aprovecharon el momento para acompañar a Ansu Fati en los tiros al arco, evidenciando así por qué son grandes favoritos para ser los próximos campeones del mundo.

Como se mencionó con anterioridad, Ansu Fati en conjunto con otros siete jugadores no han sumado minutos en los partidos contra Costa Rica y Alemania. Sin embargo, el talentoso jugador todavía no ha realizado ejercicios a la par con los demás integrantes del equipo, debido a que fue el último jugador en sumarse a la concentración.

Además, sus constantes lesiones no le han permitido brillar con sus respectivos equipos. En ese sentido, la convocatoria del jugador no cayó muy bien en el periodismo español, así como ciertos hinchas, no obstante, un gol de Ansu Fati con la roja antes del Mundial justificó su presencia en listado.

De igual manera, Luis Enrique afirmó que el jugador es de los diferentes y que están haciendo todo lo posible para ganar su confianza y que aporte al equipo cuando se le necesite.

😏 ¿Por qué todos los 𝐉𝐔𝐆𝐎𝐍𝐄𝐒 sonríen igual?



💥 ¡¡Vaya golpeos nos ha regalado @ANSUFATI en el entrenamiento de la @SEFutbol!!



🥅 Como no le era suficiente una escuadra... ¡¡PUES 𝔾𝕆𝕃𝔸ℤ𝕆𝕊 POR LAS DOS!!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/5ffsFKDi3K — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 28, 2022

Cabe mencionar que Ansu Fati también fue tendencia en días anteriores, ya que se le vio disfrutando con su familia y uno de sus mejores amigos en un icónico restaurante catarí, rompiendo de esa forma su dieta.

El jugador se fue al comedor del famoso chef Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, un turco que saltó a la fama gracias a la forma como prepara y cocina los diferentes cortes de carne que ofrece en su cadena de restaurantes Nusr-et Steakhouse.

El cocinero ha ganado tal reconocimiento, que incluso ha sido visitado por figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ídolos del fútbol mundial, que no pudieron dejar escapar la oportunidad de probar sus platos y de hacer parte de toda la mística que imprime el turco a la hora de rociar la sal sobre los platos que llegan a la mesa, movimiento que ayudó a posicionarlo a nivel mundial.

Durante su presencia en el Nusr-et Steakhouse, a Ansu Fati se le vio acompañado de Brahima y Djenny, sus dos hermanos; también posó con él Lee, su mejor amigo de La Masía, cantera del Barcelona.

Luis Enrique revela las despiadadas multas a sus jugadores

Pese a las críticas de algunos seguidores de la selección de España, su director técnico, Luis Enrique, continúa realizando transmisiones en vivo en la plataforma Twitch para compartir parte de la intimidad del equipo. El pasado 28 de noviembre contó cuáles son las multas a quienes, por ejemplo, llegan tarde a los entrenamientos.

A la pregunta ¿cómo son las multas en la selección? realizada por un fanático, el DT comentó que no son muy distintas a las que se cobran a nivel de clubes en Europa, aunque en pesos colombianos implique un ‘ojo de la cara’.

“Las multas son las habituales en un equipo de fútbol. Las habituales en cuanto a que los que llegan tarde, pagan multa. Nosotros le añadimos el móvil, que no se puede utilizar el móvil en las comidas, cenas o desayunos, es decir, cuando estás en el comedor”, comentó el entrenador.

Finalmente, agregó que a medida que un solo futbolista acumule multas tendrá que pagar el doble de la anterior. Por fortuna, según él, la mayoría son puntuales y cumplen las reglas propuestas por el equipo.