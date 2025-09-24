Suscribirse

Arde escándalo en el FPC: histórico club denunció presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores

Además de ser un equipo histórico, ya ha sabido ser campeón de Colombia y hoy tiene los flashes encima.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 11:48 p. m.
Millonarios vs. Deportivo Pasto por Liga BetPlay 2025-ll.
Millonarios vs. Deportivo Pasto por Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Deportivo Pasto, uno de los equipos tradicionales en el Fútbol Profesional Colombiano, emitió este miércoles, 24 de septiembre, un fuerte comunicado en el que dio a conocer un presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores.

Con presencia del presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, desde el club nariñense leyeron un comunicado para ampliar la información. Todo en el marco de la previa del partido de este martes, en la noche, ante América de Cali por Liga BetPlay.

Comunicado oficial del Deportivo Pasto, con integrantes de la institución, sobre presunto amaño de partidos.
Comunicado oficial del Deportivo Pasto, con integrantes de la institución, sobre presunto amaño de partidos. | Foto: Nariño Informativo y Deportivo

“La junta directiva y el cuerpo técnico del Club Deportivo Pasto informa a la opinión pública, a nuestra fiel hinchada, a los medios de comunicación, y a toda la familia del FPC que, en las últimas horas, hemos recibido a través de un canal confidencial información precisa y detallada sobe presuntos actos de amaño de partidos en los que podrían estar involucrados varios jugadores de nuestra plantilla profesional”, arrancaron contando.

“Dicha información, que hace referencia a situaciones irregulares, ocurridas en recientes compromisos del torneo nacional, incluyen encuentros ante Deportivo Cali, Once Caldas, Millonarios, Llaneros, Unión Magdalena y Boyacá Chicó. Estos han sido recibidos, con la mayor preocupación, por parte de nuestra institución”.

“Frente a la gravedad de los hechos, y las evidencias aportadas, hemos tomado la difícil, pero ineludible decisión, de adoptar medidas inmediatas para proteger la integridad del club, entre ellas la reestructuración de la nómina para el partido que disputaremos esta noche, contra América de Cali, con el objetivo de aislar a nuestro equipo de las apuestas ilegales”.

Contexto: Dimayor sancionó a figura de Atlético Nacional: es “culpable de conducta violenta”

Anunciaron las siguientes acciones y determinaciones:

  • Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación
  • Notificación a los entes Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol

Los hechos que denuncian desde Deportivo Pasto, según cuentan en el mismo club, afectaron a nivel competitivo y anímico a toda la institución.

Cabe recordar que Pasto no vive su mejor presente deportivo. Luego de 11 fechas jugadas en la Liga BetPlay 2025-ll, el elenco nariñense se estanca penúltimo en la tabla de posiciones con 10 unidades.

De hecho, el partido ante América de Cali resulta vital para ambos equipos. La mecha es colera en la tabla con los mismos 10 puntos de Pasto, es decir que si alguno de los dos gana empezará a escalar en el acumulado.

Pasto lleva 13 años seguidos jugando en primera división, por lo que ver su nombre figurando semestre a semestre ya se volvió costumbre. El escándalo de este miércoles lo pone en el foco mediático de la prensa y los aficionados.

Nómina del Deportivo Pasto en Liga BetPlay 2025-ll.
Nómina del Deportivo Pasto en Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

No es la primera vez que se escucha el tema de presunto amaño de partidos en Colombia. De hecho, se ha vuelto tan común que se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Noticias Destacadas

