Así reaccionó Andrea Guerrero al ascenso del Cúcuta Deportivo: lo vio en vivo y se quebró

Cúcuta Deportivo está de regreso en la primera división del fútbol colombiano. Cinco años después de haber perdido el reconocimiento deportivo, la hinchada motilona pudo celebrar el ascenso a la A en el Estadio General Santander.

El partido estuvo plagado de sufrimiento por los dos penales errados del conjunto local; sin embargo, las tribunas estallaron de júbilo cuando Cristian Álvarez convirtió el gol de la victoria en la tanda definitiva.

Cúcuta necesitaba coronarse como campeón para ascender inmediatamente. En caso de haber perdido, estaba destinado a jugar otra serie de repechaje contra el Real Cundinamarca.

La Dimayor y varios clubes del fútbol colombiano felicitaron al Cúcuta por este logro, pero la mirada del público se concentró en sus hinchas más representativos.

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, vivió la final en videollamada junto a su padre, quien fue el encargado de inculcarle el amor por el conjunto motilón.

La reacción de Andrea Guerrero

A través de sus redes sociales, Andrea compartió su reacción a los últimos minutos y el momento exacto en el que Cúcuta Deportivo sentenció su regreso a la máxima categoría.

La periodista se quebró en medio de la celebración y rompió en llanto frente al televisor.

@reijymusic Ver este video de #AndreaGuerrero llorando junto a su padre y que ponga mi canción de fondo me llena de Alegria saber que lo que se hace de Corazón impacta de verdad!! ❤️❤️❤️❤️ DISFRÚTALO ANDRÉ ❤️❤️🖤🖤 ♬ sonido original - reijymusic

“No tengo palabras para decirles cómo me siento, no tengo, podría escribir como presidenta en este momento. Por ahora solo agradeceré que mi papá, a sus 90 años, volvió a ver al Cúcuta donde pertenece: la A”, expresó.

Más tarde expresó su alegría por volver a ver al Cúcuta en la Liga BetPlay, enfrentando a los grandes del país como Atlético Nacional, América o Millonarios.

“Hoy recordé una vez más por qué estoy aquí, por qué elegí el fútbol; el Cúcuta hace parte de mi vida desde que nací y es un legado que llevo en mi corazón. Que mi papá a sus 90 años lo viera de nuevo en la A fue un regalo”.

De paso, felicitó al Real Cundinamarca por la dura final que tuvieron que enfrentar y el proceso que adelantan desde que decidieron irse de Valledupar. “Qué rival tan duro, qué proceso tan admirable el del Real Cundinamarca y la familia Baena”, agregó.

Cúcuta Deportivo vuelve a la Primera División. | Foto: Cristian Bayona

En la mañana de este miércoles, con más tranquilidad, compartió sus sensaciones sobre este logro para todo el departamento de Norte de Santander.

“Estuve muchas semanas guardando la compostura y todos los cucuteños estaban bravos porque no decía nada. Ya no puedo guardarlo más”, declaró.

Al ser presidenta de Win Sports, decidió no tomar partido en la batalla por el ascenso, aunque estuviera implicado el equipo de sus amores.