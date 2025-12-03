Suscribirse

Deportes

Así reaccionó Andrea Guerrero al ascenso del Cúcuta Deportivo: lo vio en vivo y se quebró

Todo un departamento celebró el regreso a la Liga BetPlay 2026, luego de una dramática tarde en el Estadio General Santander.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 6:05 p. m.
Andrea Guerrero vivió como una hincha más el ascenso del Cúcuta Deportivo.
La periodista Andrea Guerrero vivió como una hincha más el ascenso del Cúcuta Deportivo. | Foto: Captura @andreaguerreroq // @cucutaoficial

Cúcuta Deportivo está de regreso en la primera división del fútbol colombiano. Cinco años después de haber perdido el reconocimiento deportivo, la hinchada motilona pudo celebrar el ascenso a la A en el Estadio General Santander.

El partido estuvo plagado de sufrimiento por los dos penales errados del conjunto local; sin embargo, las tribunas estallaron de júbilo cuando Cristian Álvarez convirtió el gol de la victoria en la tanda definitiva.

Cúcuta necesitaba coronarse como campeón para ascender inmediatamente. En caso de haber perdido, estaba destinado a jugar otra serie de repechaje contra el Real Cundinamarca.

Contexto: No todo fue alegría en Cúcuta: barristas corretearon y golpearon a su propio presidente

La Dimayor y varios clubes del fútbol colombiano felicitaron al Cúcuta por este logro, pero la mirada del público se concentró en sus hinchas más representativos.

Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, vivió la final en videollamada junto a su padre, quien fue el encargado de inculcarle el amor por el conjunto motilón.

La reacción de Andrea Guerrero

A través de sus redes sociales, Andrea compartió su reacción a los últimos minutos y el momento exacto en el que Cúcuta Deportivo sentenció su regreso a la máxima categoría.

La periodista se quebró en medio de la celebración y rompió en llanto frente al televisor.

@reijymusic

Ver este video de #AndreaGuerrero llorando junto a su padre y que ponga mi canción de fondo me llena de Alegria saber que lo que se hace de Corazón impacta de verdad!! ❤️❤️❤️❤️ DISFRÚTALO ANDRÉ ❤️❤️🖤🖤

♬ sonido original - reijymusic

“No tengo palabras para decirles cómo me siento, no tengo, podría escribir como presidenta en este momento. Por ahora solo agradeceré que mi papá, a sus 90 años, volvió a ver al Cúcuta donde pertenece: la A”, expresó.

Más tarde expresó su alegría por volver a ver al Cúcuta en la Liga BetPlay, enfrentando a los grandes del país como Atlético Nacional, América o Millonarios.

Contexto: Técnico que suena para Atlético Nacional ya llegó a Colombia: contaron detalles del negocio

“Hoy recordé una vez más por qué estoy aquí, por qué elegí el fútbol; el Cúcuta hace parte de mi vida desde que nací y es un legado que llevo en mi corazón. Que mi papá a sus 90 años lo viera de nuevo en la A fue un regalo”.

De paso, felicitó al Real Cundinamarca por la dura final que tuvieron que enfrentar y el proceso que adelantan desde que decidieron irse de Valledupar. “Qué rival tan duro, qué proceso tan admirable el del Real Cundinamarca y la familia Baena”, agregó.

Cúcuta Deportivo vuelve a la Primera División.
Cúcuta Deportivo vuelve a la Primera División. | Foto: Cristian Bayona

En la mañana de este miércoles, con más tranquilidad, compartió sus sensaciones sobre este logro para todo el departamento de Norte de Santander.

“Estuve muchas semanas guardando la compostura y todos los cucuteños estaban bravos porque no decía nada. Ya no puedo guardarlo más”, declaró.

Al ser presidenta de Win Sports, decidió no tomar partido en la batalla por el ascenso, aunque estuviera implicado el equipo de sus amores.

“Ya no puedo guardarlo más. Cuando llegué a Win, no dejé de ser yo, vengo de allá y llegué a esto por el doblemente glorioso”, finalizó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

2. Así violentaron la vivienda de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

3. Mejor amiga de Amaia Montero rompió el silencio tras revelar importante secreto de la cantante: “Puedo meter la pata, pero soy leal”

4. Incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no rectificar sus declaraciones

5. Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

cúcuta deportivoAndrea GuerreroWin Sports

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.