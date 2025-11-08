Atlético Nacional lo paga caro: Dimayor no le rebajó sanción y le amargaría final de Copa BetPlay

Para Atlético Nacional, la fiesta montada para la semifinal de Copa BetPlay ante América resultó siendo costosa, a pesar del resultado a favor de 4-1.

Con la serie encaminada para los verdes, todo se pensaba que marchaba del lado de estos para ir por un nuevo título en Colombia.

Si bien les falta el juego de vuelta para concretar su paso al partido más importante, en las últimas horas surgió un motivo de lamento que les propinó la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).

Atlético Nacional dio un paso hacia la final de Copa BetPlay al vencer 4-1 al América. | Foto: Colprensa

A raíz de la entrada con juegos pirotécnicos, la entidad decidió emitir su última resolución, en la que sanciona a los verdes con una fecha. Esto los afectaría para la final que jueguen ante Independiente Medellín o Envigado.

En el más reciente reporte del comité encargado de revisar este tipo de situaciones, se dio a conocer el castigo económico y también al estadio.

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. (’Nacional’) con una (1) fecha de suspensión parcial de plaza (Tribuna Noroccidental Alta)”, precisa de la reducción para el aforo en una esporádica final.

Adicional a eso, también indican sobre la cantidad de dinero que deberá pagar el club a Dimayor.

“Multa de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos (2.847.000) por incurrir en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el partido disputado por la Semifinal (Ida) de la Copa BetPlay Dimayor 2025, entre el Club Atlético Nacional S.A. y el Club América de Cali S.A”.

Argumentos para la sanción

A lo largo de varias páginas de la resolución No. 113, el Comité Disciplinario explicó punto por punto su decisión en contra del onceno de Medellín.

“Club Atlético Nacional incurrió en acciones y omisiones que denotan que la conducta impropia de los espectadores no fue una situación imprevisible, como se pretende acreditar”, arrancaron diciendo.

Pirotecnia usada fue un espectáculo visual, pero le costó una sanción a Atlético Nacional. | Foto: David Jaramillo / Colprensa

“Identificaron la presencia de seguidores del Club Atlético Nacional S.A. (local), quienes fueron partícipes de la activación de pirotecnia y el empleo de objetos inflamables en la tribuna noroccidental alta del estadio de Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, que generaron el retraso en el inicio del primer tiempo del partido”, complementaron.

Además de eso, también se refirieron a que la hora pactada para el inicio del juego no se respetó, y es otro causal de para la sanción.

“Si bien posteriormente fue controlada, generó una afectación al normal desarrollo del partido, pues el inicio del primer tiempo, presentó un retraso de dos (2) minutos, por tal razón, este hecho no puede pasar desapercibido por este comité”, afirman.

“El partido presentó un retraso en el inicio del primer tiempo de 2 minutos, generando una afectación al normal desarrollo del partido y una trasgresión del bien jurídico protegido por este órgano disciplinario y es el pro competitione”, terminaron.