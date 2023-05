Atlético Nacional se quedaría sin Paulo Autuori para las finales; la razón de una posible sanción

Atlético Nacional cerró su participación en la fase regular del fútbol colombiano este jueves -17 de mayo- visitando al Deportes Tolima, con el que empató 2-2 en la ciudad de Ibagué. El cuadro antioqueño con este resultado se ubicó tercero entre los ocho clasificados, una posición que les permite sentir alguna tranquilidad por haber ingresado como uno de los mejores del campeonato hasta ahora.

Sin embargo, a partir del sorteo y la disputa de las finales nada de lo hecho hasta el momento servirá si no se refrenda en el grupo que quedó. La primera fecha de las finales se llevará a cabo este mismo fin de semana. Con la emoción que eso genera, en las últimas horas la Dimayor se pronunció sobre una situación que cae como una ‘valdado de agua fría’, esto a horas de empezar la disputa por la estrella.

Paulo Autuori bajando del bus de Atlético Nacional - Foto: Instagram @nacionaloficial

Resulta que durante la fecha 19, el equipo ‘verdolaga’ se cruzó ante Alianza Petrolera en la ciudad de Barrancabermeja, allí el resultado fue desfavorable para los intereses del cuadro paisa. Aunque el resultado apenas acabó por 2-1, para Paulo Autuori y Nacional este se dio en parte por la mala toma de decisiones del árbitro central de dicho encuentro, que ante los ojos del brasileño tomó malas decisiones.

#LigaBetPlayDimayor 2023-I.

Reacciones a la derrota verdolaga frente a Alianza Petrolera...



"A mí no me gusta hablar de arbitraje, no sé...me quedo avergonzado": Paulo Autuori, DT @nacionaloficial



Para ver toda la conferencia de prensa: https://t.co/CGjRt7Z9yy pic.twitter.com/hOk2LzE6QG — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) May 15, 2023

“No me gusta hablar del arbitraje, pero no había manera de sufrir los goles. Me voy avergonzado de acá. Ese es mi sentimiento. Salgo avergonzado de acá como hombre del fútbol. Es bromear con el esfuerzo y el trajín de todos nosotros, felicitaciones a Alianza y a mis jugadores”, indicó el entrenador Autuori en la rueda de prensa de ese juego.

“Cuando se pierde partidos por tema de errores nuestros, o que el rival es mejor que nosotros o más eficaz, no hay problema, pero molesta un montón salir con partidos de esta naturaleza, lo que me deja un poco molesto en el fútbol es esto. Los jugadores, los equipos, son lo importante”, sumó a la crítica por el arbitraje de la fecha 19.

Andrés Román celebrando la anotación junto a Duque y Barrera. - Foto: Prensa Nacional

Aunque se pensaba que dichas palabras no tendrían incidencia alguna, se supo durante la tarde de este jueves -18 de mayo- que la Dimayor podría estar tomando en consideración lo dicho por Autuori, para aplicar sanción de fechas y multa económica. Según lo expuesto por el comunicador de Medellín, Juan David Londoño, la Resolución 035 del ente rector del fútbol colombiano abrió una indagación al entrenador por incurrir en “declaraciones contra las autoridades del fútbol”.

Junto a esto, el Londoño afirma que el Comité Disciplinario de Dimayor abrió un expediente en contra del entrenador ‘verdolaga’, que podría desencadenar en sanciones para que no dirija en algunos juegos de los cuadrangulares finales, además, de algún tipod de castigo económico que deberá asumir el club. Hasta el momento todo estar en periodo de estudio, bastará una nueva resolución para saber si hay castigo.

Mientras de eso se conoce, el equipo verde deberá seguir en su preparación para el inicio de las finales en el fútbol colombiano, sabiendo ya que quedó tras el sorteo ubicado en el grupo A, junto con Águilas Doradas, Deportivo Pasto y Alianza Petrolera. Su primera salida en busca de los tres puntos está programada para el próximo sábado 20 de mayo, cuando visite al equipo ‘volcánico’ desde las 5:00 p.m.

Águilas Doradas, Millonarios, Nacional y América son los llamados a pelear por el título. - Foto: Montaje SEMANA (DIMAYOR)

Cabe recordar que en esta nueva instancia clasificarán a la final las escuadras que obtengan el primer lugar en cada uno de los grupos. “En caso de presentarse un empate en las posiciones de los cuadrangulares semifinales entre los clubes que ocuparon el primero y segundo puesto del todos contra todos (Fase I) con los demás clubes clasificados, los equipos que ganaron la cabeza de serie clasificarán a la final (Fase III)”, indicó la Dimayor.