Barcelona, gran ganador de los Globe Soccer Awards: Lamine Yamal, figura de la ceremonia

Ocho galardones tuvieron color azulgrana, con mención especial para el primer equipo femenino.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

28 de diciembre de 2025, 8:20 p. m.
Los atacantes del Barcelona, Ferran Torres y Lamine Yamal. (Foto Lluis GENE / AFP)
Los atacantes del Barcelona, Ferran Torres y Lamine Yamal. (Foto Lluis GENE / AFP) Foto: AFP

El FC Barcelona tuvo un amplio protagonismo este domingo en los Globe Soccer Awards 2025 de Dubai, con premios para Hansi Flick, Lamine Yamal y Aitana Bonmatí durante una gala en la que también fueron reconocidos Andrés Iniesta y Novak Djokovic.

El ’10′ del Barça se llevó el premio del ‘Mejor’ Sub-23 de la Liga, delantero de la temporada y también el premio Maradona. Foto: AFP

Ocho galardones tuvieron color azulgrana, con mención especial para el primer equipo femenino y una Aitana que, tras ganar Balón de Oro y The Best, terminó el año con otro reconocimiento.

El Barça Femenino y la centrocampista fueron premiados por tercer año seguido. “Me siento orgulloso de ser el presidente del FC Barcelona. Somos una referencia en el mundo del fútbol femenino. Este premio es una forma de promocionar a todas las jugadoras”, dijo Laporta.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, Lamine, Alejandro Balde y los miembros de la Junta Directiva, Xavier Puig y Joan Soler, estuvieron presentes en el Atlantis The Royal. Por su parte, Raphinha, Lamine Yamal y Flick recogieron los premios de la pasada Liga que levantó el Barça.

El crack brasileño recibió el galardón de mejor jugador de la Liga 2024/25. “Me hace mucha ilusión este premio y que se me reconozca el trabajo hecho. Fue una temporada espectacular. Pero nada de todo esto sería posible sin mi familia, el cuerpo técnico del Barça, mis compañeros y el Barça; la afición azulgrana y en la Liga”, apuntó Raphinha.

Palabras de Andrés Iniesta.
Andrés Iniesta también fue homenajeado en la gala. Foto: Getty Images

El triplete doméstico en su primera temporada en el club catalán llevó a Hansi Flick al galardón de ‘Mejor entrenador’ de la Liga. “Hansi dio un espíritu ganador y pudimos llevarnos una Liga muy disputada; fue espectacular el nivel de nuestros jugadores”, apuntó Laporta. En el Atlantis The Royal, Lamine tuvo amplio protagonismo.

El ’10′ del Barça se llevó el premio del ‘Mejor’ Sub-23 de la Liga, delantero de la temporada y también el premio Maradona. “Ahora siento más la presión de ser un jugador importante para mi Club, pero todo ha salido bien. Quiero continuar mi camino y no quiero compararme con ningún otro futbolista”, dijo Lamine.

La nueva estrella mundial azulgrana estuvo en el escenario acompañado por un Andrés Iniesta que recibió un premio por su carrera deportiva. Igualmente, de manos de Cristiano Ronaldo, el tenista serbio Novak Djokovic fue reconocido con un premio especial.

El entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, celebra con el trofeo tras ganar la final de la Supercopa de la UEFA 2025 entre el Paris Saint-Germain (FRA) y el Tottenham Hotspur FC (ENG) en el estadio Friuli, en Udine, el 13 de agosto de 2025. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)
El entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue uno de los reconocidos en la gala. Foto: AFP

Por otro lado, como campeones de la última Champions, el París Saint-Germain estuvo también muy presente en la ceremonia, como ‘Mejor equipo’ de la temporada, y los premios individuales de Ousmane Dembélé, Vitinha, Désiré Doudé y del entrenador español Luis Enrique Martínez.

