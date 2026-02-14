Deportes

Bayern Múnich desiste de un fichaje top y Luis Díaz es la razón: vale 100 millones de euros

Ya se conoció por qué Luis Díaz impidió, indirectamente, la llegada de un extremo top mundial al Bayern Múnich. Tiene 19 años y descresta en Bundesliga.

Redacción Deportes
14 de febrero de 2026, 6:00 a. m.
Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich y titular indiscutido.
Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich y titular indiscutido. Foto: Getty Images

Bayern Múnich puso sus ojos en el extremo Yan Diamonde, marfileño de 19 años que juega en RB Leipzig. Reporta la prensa alemana que el cuadro bávaro lo quería para el próximo mercado de verano, pero debido a Luis Díaz no lo llevarían a cabo.

En concreto, Luis Díaz se consolidó como extremo titular en Bayern Múnich. Sus goles y asistencias lo volvieron indispensable en el esquema de Kompany. Además, pagaron 75 millones de euros a Liverpool por el colombiano, a mediados de 2025, una inversión bastante alta.

Christian Falk, periodista muy cercano al Bayern Múnich, dio la información completa en CF Bayern Insider: los bávaros no están dispuestos a pagar 100 millones de euros por Yan Diamonde, requerimiento del RB Leipzig, si Luis Díaz es su titular indiscutido.

Yan Diomande, extremo del RB Leipzig.
Yan Diomande, extremo del RB Leipzig. Foto: Getty Images
Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Bayern Múnich no pagará una millonada por Yan Diamonde teniendo a Luis Díaz

“El Bayern no puede permitirse el lujo de Diomande en este momento porque, como ya informamos en Bayern Insider, Luis Díaz es la titularidad establecida en la banda izquierda”, contó Falk en el medio referenciado.

Y añadió: “Bayern de Múnich no necesita un ‘Plan A’, necesita un ‘Plan B’; así que 100 millones de euros para un Plan B detrás de Díaz es demasiado dinero. Ahora mismo —y lo siento de verdad, aficionados del Bayern, porque me encantaría verlo en Múnich— necesita tiempo para desarrollarse”.

Esto lo único que reafirma es que el dinero que Bayern Múnich invirtió en Luis Díaz le ha dado frutos: el cafetero se adaptó rápido, responde con los requerimientos de Kompany e integra uno de los tridentes de ataque más letales de Europa junto a Harry Kane y Michael Olise.

Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.
Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich. Foto: Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

Liverpool aprovecha la indecisión de Bayern Múnich: va por Yan Diamonde

El mismo Christian Falk dio detalles. Contó que varios equipos de la Premier League sí pueden pagar los 100 millones de euros que RB Leipzig pide por Yan Diamonde. Uno de ellos Liverpool, donde Luis Díaz ganó todo en Inglaterra.

Arne Slot reaccionó al triplete y partidazo de Luis Díaz: confesó qué siente al verlo así

Falk lo explicó: “He oído que Manchester City, Manchester United y Liverpool están interesados ​​y pueden permitírselo”.

La pelota ahora estaría en cancha de los mencionados tres grandes de la Premier League, quienes en sus manos tendrían la posibilidad de hacerse con los servicios de una joven promesa del fútbol mundial.

Aunque aún falten varios meses para el mercado de verano de 2026, los rumores ya empiezan a sonar. Se mueven los grandes clubes y jugadores reconocidos en las ligas top.

Noticias Destacadas