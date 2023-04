‘Bolillo’ Gómez dio lamentable parte de JuanFer Quintero, tras su controversial llamado a la Selección Colombia

No hay un día que Junior de Barranquilla no sea noticia en el fútbol colombiano. El equipo tiburón, aun sin jugar, entrega noticias, bien sean positivas o negativas. Su técnico, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, uno de los más requeridos para dar entrevistas, habló de diversos temas durante las últimas horas de este viernes. Allí, no se escapó de dar su opinión sobre la figura más rutilante de su equipo, Juan Fernando Quintero.

Quintero le mandó un mensaje a la hinchada del Junior este viernes. - Foto: Captura video @juniorclubsa

El estratega mundialista dio a conocer que Quintero regresó de la Selección Colombia lesionado, noticia que no cae nada bien en la hinchada del equipo rojiblanco, pues esperaban que arribara al país para aportarle al plantel en medio de la crisis: “JuanFer ya está con nosotros, no ha podido practicar, tiene una incapacidad de 10 o 15 días”, explicó Gómez.

Tras dar esa dura noticia, perfiló sus respuestas a exaltar las bondades del volante creativo, al que llenó de elogios, aun sin poderle dirigir en Junior, porque desde su arribo siempre se ha mantenido incapacitado: “Es un hombre profesional, en la forma que habla, es un hombre maduro, es intenso a la hora de tomar decisiones, lo necesitamos rápido, pero aún no está pa’ jugar”.

Sobre la falta que le ha hecho Quintero al equipo, ‘Bolillo’ señaló que la razón para no alinearlo antes de su citación a Selección Colombia fueron otras molestias físicas, mismas con la que se presentó al equipo nacional y que lo terminaron dejando por fuera de los dos amistosos en Asia: “No pudo entrenar cuando llegamos, yo pensaba que podía jugar con Santa Fe. El jugador trabaja bien, le pregunté si se sentía bien para jugar con Santa Fe, no estaba 10 puntos.

Bolillo Gómez - Foto: Junior y AFP

Por otra parte, entendiendo como técnico de selecciones que la prioridad de los futbolistas es estar presente con el equipo nacional, reveló que fue él mismo quien le sugirió a Quintero presentarse para el doblete de partidos recientemente disputados y, así no estuviera a punto, se recuperara allí: “Le dije que fuera a la Selección para que lo recuperaran y que jugara. No se pudo recuperar, pero la lesión que dicen que es de fractura no es así, no es una lesión complicada”.

Tras un parte médico superficial, pero que demuestra que JuanFer podrá estar pronto de regreso, Gómez decidió dirigir sus respuestas hacia el aspecto personal, en donde aseguró que el 10 “está feliz y se siente cómodo, contento”; además, acabó con los rumores de una terminación del vínculo entre el jugador y equipo a mitad del año, porque, según el antioqueño, “está claro que se queda para el otro semestre”.

Juan Fernando Quintero en los entrenamientos de la Selección Colombia hace un par de días. - Foto: @FCFSeleccionCol

Finalmente, entre sus respuestas más sonoras de la entrevista con El VBar de Caracol Radio, intentó restarle presión a su equipo, asegurando que los nombres de ‘peso’ que tienen no los hacen la “mejor nómina del país”. “Hemos hecho análisis de línea por línea y les he dicho que no somos la mejor nómina del país, ni la más mala, les he dicho que estamos para estar en los ocho. Le quieren poner ese peso al Junior. Llegó JuanFer, es extraordinario, pero hay que complementar algunas posiciones para que el equipo sea más fuerte”.