Brasil recurre a la samba y a recuerdos de la niñez para motivarse en el Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 inició de manera oficial este domingo con la inauguración y el partido del país anfitrión ante Ecuador. Ahora, las otras 30 selecciones se alistan para tener su debut en la cita mundialista, la primera que se hace en un país de Medio Oriente.

Este es el caso de Brasil, que espera conseguir su sexto título en la edición número 22 de la Copa del Mundo. Una vez más, la canarinha es liderada por Neymar, quien marcó cuatro goles en cinco partidos en Brasil 2014, antes de salir lesionado en los cuartos de final, mientras que en Rusia 2018 anotó en dos ocasiones en cinco duelos disputados.

Y para volver a estar en lo más alto del fútbol, el seleccionado brasileño recurre a activar las emociones de sus futbolistas. Es por eso que recurren a recuerdos para motivar a sus estrellas, así lo dio a conocer Thiago Silva este domingo en sus redes sociales con una foto en la que se ve una foto de Neymar cuando era niño.

Esta sería una estrategia de Brasil para que sus jugadores estén siempre motivados, tocando fibras emocionales para hacerlos soñar, como cuando disfrutaban del fútbol en la niñez.

“Míralo, pensando que iba a ser jugador”, se lee en una de las historias que subió el central del Chelsea, en la que mencionó al 10 del PSG, con quien seguramente comparte habitación.

Thiago Silva, Brasil. Qatar 2022.

Además de esas fotos, otra estrategia es que estén conectados con sus raíces. Es por eso que fueron protagonistas de un video en el que a ritmo de samba empezaron el entrenamiento.

Con tambores y panderetas, los futbolistas de la selección de Brasil armaron toda una fiesta en el camerino en su lugar de entrenamiento.

¡UN POCO DE SAMBA ANTES DE ENTRENAR! Los jugadores de Brasil se pusieron a tocar un poco de música antes de salir al campo a realizar el primer entrenamiento en Qatar.



El primer partido de la selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 será ante Serbia el 24 de noviembre, después se medirá a Suiza el 28 del mismo mes y cerrará la fase de grupos contra Camerún el 2 de diciembre.

¿El adiós de Neymar?

Neymar, de 30 años de edad, estaría pensando no disputar el Mundial de 2026 que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos. Antes ya había dicho que en suelo catarí podría disputar sus últimos minutos en un campeonato mundial de selecciones, algo que de algún modo reafirmó recientemente.

“Jugaré como si fuera el último”, expresó el 10 del París Saint-Germain en entrevista con Globo Esporte. El astro brasileño, que está a dos goles de igualar a Pelé como máximo artillero de la canarinha con 77, juega cada partido “como si fuera el último porque no se sabe mañana”.

Y dejando la balanza más inclinada hacia el lado de no estar en el Mundial de 2026, dijo que no puede “garantizar que juegue otra” Copa del Mundo. “Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera el último. Tal vez jugaré otro, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”, agregó.

Eso sí, dejó claro que su decisión no tendrá nada que ver con cómo se siente su cuerpo: “¿Físico? No. Es algo de lo que no quiero decir nada ahora. Quiero jugar esta copa, dedicarme a ello, porque estoy seguro de que tenemos potencial para llegar muy lejos”.