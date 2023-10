Cali contra las cuerdas: figura amenazó con irse del club si se sigue fracasando: “No puedo con eso”

Se trata de Jhon Vásquez, una de las figuras del equipo que aseguró que si no se logra el objetivo, se marchará, pues no soporta más fracasos.

“Hoy lo digo públicamente aquí, si no clasifico a los ocho, yo me voy del Cali. No puedo seguir con más fracasos. Si no clasificamos, se tiene que ir todo el mundo”, dijo en charla con el programa Super Combo de Cali.