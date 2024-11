Candidatura de España, Portugal y Marruecos para recibir Mundial 2030 logró guiño de la Fifa; pronto se conocerá la sede oficial

Visto bueno al compromiso de Arabia Saudita para 2034

Los voluntarios se llevan un logotipo de la FIFA antes del partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Polonia y Argentina en el Estadio 974 el 30 de noviembre de 2022 en Doha, Qatar. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images) | Foto: DeFodi Images via Getty Images