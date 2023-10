Carlos Antonio Vélez lanzó un duro señalamiento contra Gustavo Petro: lo acusó de “hacer apología al genocidio”

Durante estos últimos días, más allá de alzar su voz frente a varias polémicas en el fútbol colombiano, no le ha gustado en absoluto la manera en que Petro ha manejado la situación, desde el hecho de no condenar el ataque terrorista de Hamás contra Israel, al punto de poner en vilo las relaciones diplomáticas con el país.

El duro señalamiento de Carlos Antonio Vélez a Gustavo Petro

Vélez también explotó por la falta de medicamentos en la EPS

De acuerdo con Vélez, las empresas que se encargan de distribuir los medicamentos recetados por las EPS colapsaron, dejando a miles de pacientes a la espera de una respuesta que no llega.

“La tal reforma a la salud ya está caminando. Ahorcaron a las EPS y los medicamentos no aparecen. ¿Qué hará quien no tenga con qué comprarlos? Pues morirse mientras una ‘casta’ de filibusteros y salteadores de caminos se llenan los bolsillos y viajan con el dinero que pagamos de impuestos y conseguimos trabajando. Y lo grave es que aún no llega lo peor. ¿Y nadie hace nada?”, concluyó.