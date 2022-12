Carlos Antonio Vélez les baja la caña a Pereira y Medellín, y asegura que Millonarios “es mejor”

El pasado miércoles, en una vibrante definición del segundo semestre de Liga BetPlay, Independiente Medellín y Deportivo Pereira se hicieron con el boleto de la gran final, dejando en el camino rivales de alto calibre como Millonarios, Santa Fe, Junior y América, respectivamente. Los ‘matecañas’ se llevaron el mérito al sobresalir como líderes en un grupo que compartían con tres grandes del FPC.

Con un contundente 2-0 logrado en Barranquilla ante Junior y gracias al empate en el clásico bogotano, los aurirojos avanzaron por primera vez en su historia a la gran final.

Por su parte, el Medellín logró une remontada épica en el cuadrangular B, pues después de que Águilas había dominado en la primera parte del grupo ganando sus tres juegos, cuando todo estaba previsto para que clasificaran. Sin embargo, los ‘poderosos’ sumaron puntos importantes en la segunda vuelta y en el partido final se hicieron con el tiquete, algo que no lograban hace cuatro años.

Pereira y DIM son los finalistas de la Liga colombiana y buscarán la estrella de fin de año en 2022. - Foto: DIMAYOR

Bajo este panorama, para algunos lo logrado por ambos equipos no fue meritorio por lo demostrado durante todo el semestre donde tuvieron altibajos. Así por lo menos piensa el comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien en su habitual programa Palabras mayores, consideró como ‘finalistas indignos’ a estos dos equipos.

“Con todo respeto, creo que tienen menos que varios equipos del fútbol colombiano. Lo del Medellín ha sido imperfecto, altas y bajas, y lo del Pereira, una patriada y un gran esfuerzo; de estar peleando el descenso, hicieron un equipo normal, con muchos problemas defensivos, porque los vi perder mal con Unión Magdalena y perder mal en Bogotá, mostrando que no tenían un funcionamiento muy ‘aceitado’”, dijo el comentarista.

Sabiendo lo que podían generar sus palabras en las hinchadas de los equipos finalistas, Vélez afirmó que “siempre he creído y creeré, con el respeto que me merecen Pereira y Medellín, que el equipo que mejor había hecho las cosas, durante el último tiempo, había sido y es Millonarios. Y eso ratifica aquello de que no siempre los campeones son los mejores”.

Y agregó: “sé que lo que estoy diciendo no le va a gustar nada a la gente del Medellín y a la del Deportivo Pereira, pero no estoy para hacer amigos ni para hacer periodismo social. Yo tengo que decir lo que he visto, lo que siento y ser coherente con lo que he dicho. No puedo salir con una ‘babosada’, tengo que decir lo que ha dicho todo el tiempo mi pensamiento”.

Ya hay fechas para la final

Gran confusión se generó una vez definidos los finalistas de la Liga colombiana. Pereira, que venció 2 a 0 a Junior, y Medellín, que empató con Pasto, se verán las caras por el título del torneo clausura 2022.

La poca claridad en el reglamento de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) aumentó la poca claridad sobre qué equipo cerraba de local. Inaudito fue que la misma entidad del balompié nacional anunció que la final arrancaba en Pereira y terminaba en Medellín.

Sin embargo, quien cierra en casa es el club matecaña y en una misiva, la Dimayor lo dejó saber este jueves 1.° de diciembre.

“El equipo que oficiará como local en la Final Ida, conforme con las disposiciones reglamentarias del campeonato, será el Independiente Medellín; por su parte, el Deportivo Pereira oficiará como local en la Final Vuelta”, confirman de manera oficial.

¿Cuáles son las razones para que Pereira termine de local?

La explicación parte del reglamento de competencia, en el que se encuentran previstas las Tablas de Reclasificación General o Total y la de Reclasificación para la Liga BetPlay Dimayor II 2022 (clausura).

“La Tabla de Reclasificación General o Total, tal como se encuentra regulada, toma en consideración todos los partidos disputados entre la Liga I y la Liga II, previendo la asignación de cupos para los clubes afiliados, que participarán en las competencias internacionales organizadas por la Conmebol. De otro lado, la Tabla de Reclasificación de la Liga BetPlay Dimayor II 2022 (Clausura) solo toma en consideración los partidos que se han disputado en la Liga BetPlay Dimayor II”, indica Dimayor.