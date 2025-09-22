El atacante francés Ousmane Dembélé, del París Saint Germain (PSG), ganó este lunes, 22 de septiembre, el Balón de Oro 2025. En el segundo lugar quedó Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona de España.

Muchas personas, en las diferentes redes sociales, se pronunciaron y señalaron que se hizo justicia con el galardón que se le entregó al exjugador del Barcelona y que compartió con el argentino Lionel Messi.

Mesdames et Messieurs, Ousmane Dembélé est votre Ballon d’Or 2025 💫🏆#ballondor pic.twitter.com/oBhd5uehkf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025

Y uno de los que reaccionó fue el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Sin rodeos, dijo lo siguiente (quizás haciendo referencia a galas pasadas): "¡Por fin algo serio!!! ¡Ya era hora de dejar el negocio de lado!”.

El recado de Carlos Antonio Vélez va en línea a la justicia que se habría hecho con el premio. La temporada de Dembélé fue muy buena y ganó, además, la Uefa Champions League (UCL).

Por fin algo serio!!! Ya era hora de dejar el negocio de lado!!! https://t.co/cHWuroB0cj — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 22, 2025

La elección del francés y la gala

El nombre del ’10′ parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 pases de gol, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa, pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

“Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el París SG, doy las gracias al PSG, que vino a buscarme en 2023”, declaró Ousmane Dembélé.

“Prácticamente, lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró”, añadió. “El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Liga de Campeones”.

Ousmane Dembélé protagonizó una verdadera transformación en apenas unos meses. El jugador desequilibrante, alabado por sus regates, pero criticado por su falta de gol, es ahora un finalizador.

Y bajo la batuta de su entrenador Luis Enrique ha aumentado aún más su influencia sobre el juego, participando a menudo en la construcción. Sucede al español Rodri. El precedente Balón de Oro francés fue Karim Benzema, hace tres años.

El PSG colocó a cinco jugadores en el top 10: además de Dembélé, Vitinha (3º), Achraf Hakimi (6º), Gianluigi Donnarumma (9º) y Nuno Mendes (10º). El PSG fue designado también mejor equipo masculino de la temporada.

El trofeo Gerd Müller de mejor goleador de la temporada fue para el sueco Viktor Gyökeres, que pasó el pasado verano europeo del Sporting de Portugal al Arsenal, y a la jugadora polaca del FC Barcelona Ewa Pajor.