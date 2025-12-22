Deportes

Celebración salió mal en la Copa Africana: goleador falló su acrobacia y el ‘blooper’ es viral

Apenas es el segundo día de competencias en Marruecos y ya hay un video del partido Malí vs. Zambia que le está dando la vuelta al mundo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

22 de diciembre de 2025, 7:24 p. m.
Patson Daka está en duda para el próximo partido de Zambia en la Copa Africana.
Patson Daka está en duda para el próximo partido de Zambia en la Copa Africana. Foto: Captura video CAF

La Copa Africana de Naciones empezó con todo. Marruecos hizo valer su localía con victoria contra Comoras (2-0) y el partido de Malí vs. Zambia dejó el primer video viral que le está dando la vuelta al mundo.

Al minuto 92 del partido, Patson Daka consiguió el empate para Zambia tras un cabezazo en el corazón del área.

Aunque la definición fue fantástica, el punto de atención de la prensa mundial vino después. Daka salió corriendo para la zona del tiro de esquina y se dispuso a hacer una celebración acrobática como las que son tradicionales en África.

Sin embargo, algo le falló en su maniobra y terminó con la cabeza directo en el césped.

Daka recibió la felicitación de sus compañeros en un tumulto que no dejaba ver el verdadero estado del autor del gol ante una acción que por poco compromete su cuello y columna vertebral.

Minutos después del compromiso, la Federación de Zambia (FAZ) confirmó que Patson Daka será sometido exámenes médicos para descartar posibles lesiones en el cuello.

Su presencia en el próximo partido frente a Comoras, en la fecha 2 de la fase de grupos, el viernes a las 12:30 del mediodía (hora de Colombia), está en duda ahora.

Daka esperará un parte médico favorable para saltar a la cancha y ayudar a su selección en el sueño de avanzar a los octavos de final.

Patson Daka juega como delantero y actualmente pertenece al Leicester City, reconocido club que juega en la segunda división de Inglaterra.

“Mali se adelantó justo después de la hora de juego por medio de Lassine Sinayoko y parecía que iba a ganar los tres puntos, hasta que Daka, con una inteligente carrera hacia el área, logró romper la línea del fuera de juego y dirigir un cabezazo hacia la portería para salvar un punto para su país”, estableció el Leicester sin dar detalles sobre la salud de su futbolista.

La Copa Africana de Naciones empezó el domingo en la tarde con la victoria de Marruecos sobre Comoras, resultado que confirma su favoritismo para avanzar de fase como líderes.

Este lunes, la jornada empezó con el empate de Malí y Zambia para completar los partidos del grupo A.

Un poco más tarde, Sudáfrica venció a Angola (2-1) en el debut del grupo B. Los goles del combinado sudafricano llegaron por medio de Oswin Appollis y Lyle Foster, mientras que el descuento llegó a través de Manuel Cafumana.

Este martes será el debut de RD Congo, posible rival de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial 2026. Los congoleños enfrentarán a Benín en un partido que se antoja sencillo para empezar con pie derecho en la Copa Africana.

