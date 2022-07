Chile goleó a Bolivia en un partido sin caridad en la Copa América Femenina

Con un resultado de 5-0 la Selección femenina de Chile se llevó todos los aplausos del más reciente encuentro deportivo por la Copa América Femenina, tras derrotar al combinado de Bolivia.

Las futbolistas se encontraron en las canchas del estadio Pascual Guerrero, en Cali, para la cuarta fecha del grupo A de dicha competencia, donde Erika Salvatierra, Yesenia López, Mary Valencia y Francisca Lara hicieron posible este partido sin caridad, pues el número de goles fue predominante.

Las australes tuvieron prácticamente el dominio durante todo el partido y al mantener una constante presión, las bolivarianas se vieron afectadas. Es así como en los primeros 7 minutos, Daniela Zamora le colaboró a Francisca Lara, quien le dio el primero del resto de puntos a su Selección.

A pesar de que las contrincantes trataron de dar pelea, la racha por parte de Chile siguió en la conquista y para el minuto 14, en el sector noroccidental, Chile tuvo un tiro de esquina que estuvo al mando de Camila Sáez y Érika Salvatierra, de Bolivia, cometió la falla de dar el segundo gol.

Después, solo pasaron tres minutos para que la roja adquiriera su tercer gol, bajo la técnica de Yessenia López; la número 11 asistió a Francisca Lara.

Mientras, la Selección que iba perdiendo lo seguía intentando, la roja seguía dando pelea en el Pascual. Así que el interés de las verdes estaba destinado a sacar el balón y evitar menos victorias, tras la presión con la que jugó Chile.

Sin embargo, en los minutos adicionales del primer tiempo, Francisca Lara hizo de las suyas y materializó un 4-0 para continuar con el segundo.

De este modo, Bolivia siguió alejando la pelota de Chile, mientras que la roja mantiene su posición de arranque y precisión intacta.

Después del minuto 50 empezó a haber un pequeño cambio y minutos después, las verdes trataron de mostrar un poco más de claridad con un tiro libre de Ana Rojas, el cual arribó en palo y rebotó sobre Érika Morales; aunque quedó anulado por fuera de juego.

En el Pascual, la ofensiva de las australes fue bajando, pero en el 76´ las chilenas concluyeron con el quinto punto de la jornada realizado por Mary Valencia, quien celebró su primero en el torneo.

Ahora, Chile se enfrentará a Colombia el próximo miércoles. Entre tanto, la Roja sumó tres puntos fundamentales ante Bolivia y mantiene viva su ilusión de clasificarse a la Fase Final.

Por otro lado, a las 7:00 p.m. comenzó el partido Colombia vs. Ecuador.

En este encuentro, Colombia buscará engrosar su racha victoriosa ante Ecuador, teniendo en mente el primer puesto del Grupo A de la Copa América femenina que juega en el país.

Luego de descansar en la tercera fecha, y ser alcanzadas parcialmente por Paraguay en la punta con 6 puntos, las colombianas advirtieron su intención de superar a Ecuador en la ciudad de Cali.

SEMANA conoció que en la noche del domingo 10 de julio que algunas jugadoras y líderes de la Selección Colombia se reunieron con Ramón Jesurún para arreglar los premios económicos de esta Copa América, una de las razones por las que en el primer duelo contra Paraguay salieron con los brazos en alto para protestar las garantías en su deporte y la falta de liga femenina en el segundo semestre de este año.

“Es un video de protestas porque la Federación no da garantías. Son pocos viáticos los que les dan. No les dan premios económicos por partidos ganados. El premio es una miseria y mientras eso siga pasando y la Federación no reinvierta ese dinero en el fútbol femenino, el tema se pone delicado. Por eso ponen esta protesta en sus redes sociales”, dijo Nicole Regnier, futbolista y panelista de ESPN, refiriéndose al post común que subieron las futbolistas dirigidas por Nelson Abadía a sus redes sociales antes del debut en el Pascual Guerrero con Paraguay.

HOY NOS UNIMOS A ELLAS Y SU PROTESTA. EXIGIMOS RESPETO POR EL #FutbolFemenino EN COLOMBIA. NO MÀS VETOS EN @FCFSeleccionCol EXIGIMOS LIGA FEMENINA @Dimayor

Ahora las van a vetar a todas? NO MÁS MAFIA MASCULINA EN LA DIRECTIVA. #CaliEsCopaAmerica #CopaAmericaFemenina 💪🏼💪🏽💪🏿🇨🇴 pic.twitter.com/cdd3mmUIe9 — ♕Maferchalo🐦💖⚽ (@maferchalo) July 8, 2022

*Con información de AFP.