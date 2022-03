¿Cuáles deben ser los delanteros de la Selección?: Carlos Antonio Vélez entregó los nombres

La Selección Colombia guarda aún la esperanza de clasificarse al mundial de Catar 2022. Dos juegos frente a Bolivia y Venezuela son la posibilidad manifiesta que espera aprovechar el equipo dirigido por Reinaldo Rueda para hacerse con un lugar en la próxima cita orbital.

Sin embargo, el panorama en la previa de los dos duelos no es nada sencillo para el equipo nacional. Además de tener en duda a referentes como Falcao y James Rodríguez, la Tricolor debe apuntar a una convocatoria precisa en donde escoja a los nombres con mejor presente deportivo, para romper la sequía de goles que afecta el rendimiento del equipo.

En el transcurso de este martes (15 de marzo), una voz autorizada como la de Carlos Antonio Vélez, dio su opinión sobre quiénes deben ser los atacante en el llamado que debería dar a conocerse en los próximos días. De manera sorprendente entregó nombres que no están en el radar de muchos, pero que según él mantienen un presente que podría beneficiar la parte delantera del equipo colombiano.

La Selección Colombia durante los actos protocolarios en Córdoba, Argentina - Foto: AFP

La intervención del comunicador se dio en el programa Palabras mayores, de Antena 2. Allí pronunció en primera medida, los dos primeros nombres, uno que generó total sorpresa y el otro, que se ha perfilado durante las últimas semanas por su destacado nivel en las competencias de Europa: “Óscar Eduardo Estupiñán (Vitoria de Portugal), sus números son buenos. Este año ha tenido partidos completos, ha marcado cinco goles y puede jugar por el medio o por una banda; Luis Sinisterra (Feyenoord), sus números son notables, ha jugado casi todos los partidos y ha marcado tres goles”.

Con cifras y argumentos en mano, dio a conocer otros dos nombres. Ambos ya saben lo que es vestir la camiseta del equipo nacional: “Harold Preciado (Santos Laguna), le juega por izquierda, por derecha y por el medio. En siete juegos lleva cinco goles; Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt), pero para ponerlo en el lugar que corresponde, Rei, yo lo pondría, usted no sé”.

Finalmente, completó la lista de cinco haciendo el retiro de un atacante que ha sido habitual, para hacer la inclusión de otro que en su opinión, podría ser la llave de gol para la Selección Colombia: “Le voy a completar la baraja al profe para que no se me delique con uno suyo, Borja. Me convenció hace mucho, pero me dejó de convencer en el último tiempo. Oportunidades múltiples, perdió la puntería, en Junior se ha activado un poco más, pero la verdad confío más en Fernando Uribe que en él”.

Programación

Jueves 24 de marzo (fecha 17)

Colombia vs. Bolivia - 6:30 p. m.

Uruguay vs. Perú - 6:30 p. m.

Paraguay vs. Ecuador - 6:30 p. m.

Brasil vs. Chile - 6:30 p. m.

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela - 6:30 p. m.

29 de mazo (fecha 18)

Chile vs. Uruguay - 6:30 p. m.

Bolivia vs. Brasil - 6:30 p. m.

Venezuela vs. Colombia - 6:30 p. m.

Ecuador vs. Argentina - 6:30 p. m.

Perú vs. Paraguay- 6:30 p. m.

Así está la tabla de la Eliminatoria

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Brasil (clasificado) - 39 puntos (27 DG)*

2. Argentina (clasificado) - 35 puntos (16 DG)*

3. Ecuador - 25 puntos (10 DG)

4. Uruguay - 22 puntos (-3 DG)

5. Perú - 21 puntos (-4 DG)

6. Chile - 19 puntos (-1 DG)

7. Colombia - 17 puntos (-3 DG)

8. Bolivia - 15 puntos (-9 DG)

9. Paraguay - 13 puntos (-14 DG)

10. Venezuela - 10 puntos (-16 DG)

*Brasil y Argentina, que están clasificados, tienen un partido menos.

Del primero al cuarto clasifican directamente, mientras que el quinto va al repechaje ante una selección asiática.