Cuentas del Bucaramanga para dar batacazo al Tolima e ir a la final de Liga BetPlay: así va el grupo B

Hay solo una ruta para que Bucaramanga le quite el paso a la final a Tolima. Con tabla en mano y puntajes, se lo explicamos.

Redacción Deportes
1 de diciembre de 2025, 10:09 p. m.
El grupo B de cuadrangulares aún vive. Bucaramanga le puede quitar la final a Deportes Tolima.
El grupo B de cuadrangulares aún vive. Bucaramanga le puede quitar la final a Deportes Tolima. | Foto: Jaime Moreno/Colprensa.

El grupo B de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay, luego de cuatro fechas, tiene a solo dos equipos con vida para ir a la final: Deportes Tolima (líder, 10 puntos) y Atlético Bucaramanga (segundo, 7 puntos). Santa Fe y Fortaleza, con tres puntos cada uno, ya están eliminados.

La quinta fecha de los cuadrangulares finales (grupo B) en Liga BetPlay se jugará de la siguiente forma:

  • Fortaleza vs. Santa Fe - 3 de diciembre - 6:20 p.m.
  • Bucaramanga vs. Tolima - 3 de diciembre - 8:30 p.m.

Tabla de posiciones grupo B Liga BetPlay: cuentas de Bucaramanga para quitarle el liderato a Tolima

Con miras al enfrentamiento directo entre Atlético Bucaramanga y Tolima, en el estadio Américo Montanini, y tomando como base la tabla de posiciones, solo hay una forma de que el pijao no sea finalista: el leopardo lo debe vencer en casa, por la quinta fecha, y esperar a la última jornada.

La presión está puesta y hay expectativa. Estos son los tres panoramas en el partido entre Bucaramanga y Tolima, que dejaría al primer finalista de la Liga BetPlay:

  • Si Tolima le gana a Bucaramanga: Tolima será finalista de la Liga BetPlay 2025-ll (llegará a 13 puntos y se hará inalcanzable).
  • Si Tolima y Bucaramanga empatan: Tolima será finalista de la Liga BetPlay 2025-ll (seguirán a tres puntos de diferencia, pero el pijao tiene ventaja deportiva o punto invisible. Es decir, pase lo que pase en la sexta fecha, seguirá líder).
  • Si Bucaramanga le gana a Tolima: el finalista del grupo B se definirá en la última fecha.
Bucaramanga aún sueña con la final, y aunque no depende de sí mismo, se la puede quitar al Tolima.
Bucaramanga aún sueña con la final, y aunque no depende de sí mismo, se la puede quitar al Tolima. | Foto: Jaime Moreno/Colprensa.

Eso quiere decir que para que Bucaramanga le quite la final a Deportes Tolima, hay solo un camino posible: ganarle en la quinta fecha y esperar a que ocurra lo siguiente:

  • Empatar con Santa Fe (en Bogotá) en la última fecha, y que Tolima pierda con Fortaleza en Ibagué
  • Ganarle a Santa Fe (en Bogotá) en la última fecha, y que Tolima pierda o empate con Fortaleza en Ibagué.

Independiente Santa Fe y Fortaleza pasan a ser jueces. Es cierto que ninguno de los dos se juega algo, pues los cardenales ya están en fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, por ser campeones en primer semestre; y Fortaleza no aspira a ningún torneo internacional para el año entrante.

Santa Fe y Fortaleza ya no se juegan nada en el grupo B de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay.
Santa Fe y Fortaleza ya no se juegan nada en el grupo B de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Lina Gasca
Contexto: Los ocho equipos que jugarán Copa Libertadores y Sudamericana en el 2026: Millonarios se salvó

Sin embargo, aún hay presión en la zona. Los dos equipos capitalinos saben que encararán juegos cruciales ante los dos equipos que siguen con vida. Eso a menos que Tolima gane o empate con Bucaramanga en la capital del departamento de Santander.

