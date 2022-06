De la gloria a la drogadicción: revelan foto del estado actual de Henry Viáfara

En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales la triste historia de Henry Viáfara, exjugador de la Selección Colombia y del América de Cali, que pasó del cielo al infierno al vivir momentos muy complicados luego de dejar el deporte rey.

En una grabación publicada por el periodista Jaime Dinas se puede observar a una persona deambulando por las calles. El comunicador informó en sus redes sociales que el hombre es Viáfara, jugador que hizo parte de la nómina de lujo del América de Cali, equipo con el que disputó tres finales de Copa Libertadores de América.

Sin embargo, SEMANA consultó con Dinas, autor de la publicación, quien le contó a este medio que el video que ha rodado por redes sociales no es de Viáfara, sin embargo, pudo asegurar que el exjugador se encuentra en condiciones “deplorables”.

El exjugador de América vive una pesadilla en la actualidad. - Foto: Facebook: Henry Roberto Viáfara Posu

Ante los constantes rumores sobre la actualidad del exjugador, este sábado, el propio Jaime Dinas, periodista que ha estado detrás del caso del hombre nacido en Puerto Tejada, publicó una foto del que sería el estado actual del jugador.

De acuerdo a la fotografía, todo parece indicar que Viáfara no está en la indigencia, tal cual como lo confirmó SEMANA. Sin embargo, sí se pudo afirmar que el exjugador de la Tricolor se encuentra en la drogadicción. Ahora, de la mano de hombres relacionados al fútbol como Álvaro González Alzate, vicepresidente de la FCF, y de Adrián Ramos, referente e ídolo de América de Cali, buscan recuperar a la vieja gloria del cuadro escarlata.

Aquí la foto

Fdo Meneses Ex ⁦@AmericadeCali⁩ ubicó a VIAFARA en Puerto Tejada, NO está en indigencia, si en la Drogadicción y con el aval de su familia, al gesto de ⁦@robertoortizu⁩ ⁦y Álvaro Gonzales ⁦@FCF_Oficial⁩ se suma ⁦⁦@adrianramosla20⁩ para recuperarlo. pic.twitter.com/9PDg0KNoZf — Jaime Dinas (@JaimeDinas) June 25, 2022

Su pesadilla

Han sido momentos difíciles por los que ha pasado Viáfara, tan así que, en el año 2014, el propio jugador, en una charla con el diario El País de Cali, contó su triste historia.

“Desde hace unos años estoy viviendo con mi mamá en Villarrica, pero todo se vino abajo cuando me separé de mi esposa. Hubo muchas decepciones y después, con la mala suerte, caí en la drogadicción”, relató de entrada.

“Ese fue el punto final. Después, cuando me retiré del fútbol, llegó un momento en que me sobraba demasiado tiempo, no tenía nada que hacer y ya me iba para una finca, para otro lado, con los amigos, la rumba... De una persona que era juiciosa a llegar a ser un vago después, cualquiera se enloquece. Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en lo profundo del vicio, no había nada que hacer”, agregó.

Finalmente, Viáfara confesó que lo vivido en las calles fue una total pesadilla: “Camino las calles pa’rriba y pa’bajo. Algunas veces le colaboro al Notario con alguna vuelta y él me da para la comida. También me rebusco descargando los carros de gaseosas”.

Ahora, gracias a la divulgación de la grabación y su triste caso, autoridades locales se han contactado con el exjugador para brindarle la ayuda necesaria.

Además de vestir los colores de América de Cali y Deportivo Pereira en el fútbol colombiano, Viáfara paso por la Selección Colombia, con la que disputó la Copa América del año 1983 y los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980.