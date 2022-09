Deportivo Cali recibe duras sanciones por parte de Dimayor, tras incidentes ante Cortuluá

No parece haber día bueno para la actualidad del Deportivo Cali, que deportivamente no logra levantar cabeza y ahora, tras la invasión de sus hinchas para protestar en día pasados en la cancha del estadio Doce de Octubre, la institución deberá pagar dos tipos de sanciones impuestas por Dimayor, con la intención de que se respete la autoridad en el fútbol colombiano y haya un buen comportamiento en los estadios.

El Comité Disciplinario de la Dimayor, tras las reuniones que había anticipado en SEMANA el presidente de la entidad rectora del fútbol colombiano, Fernando Jaramillo, decidió: “Asociación Deportivo Cali, sancionado con cinco (5) fechas de suspensión de la plaza y multa de quince millones de pesos ($15.000.000)”.

Las razones de esta decisión fueron tomadas “por incurrir en la infracción contenida en los numerales 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (“CDU de la FCF”), en el partido disputado por la 13.ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2022 contra el club Cortuluá F. C. S. A.”, explica al detalle la misiva.

Dicho esto, quiere decir que aun restando algunos juegos como local para el cuadro azucarero y a pesar que los hechos de violencia no ocurrieron en donde el cuadro oficia de local, este deberá pagar la sanción en la que habitualmente es su casa, el estadio de Palmaseca, perdiendo la venta de boletería para los juegos ante La Equidad, América de Cali, Once Caldas y Patriotas, en la fase regular, además, que de clasificar a las finales deberá un partido más y en caso de no lograr el tiquete a los ocho, tendrá que pagar la sanción en la primera jornada de local de 2023.

Nuevo cuerpo técnico

Por ahora, centrados nuevamente en que el panorama deportivo debe mejorar sí o sí, en las últimas horas dieron a conocer el nuevo cuerpo técnico tras la salida de Mayer Candelo a mitad de la presente semana, siendo Sergio ‘Checho’ Angulo quien tome las riendas.

Así fue presentado: “El profesor @chechoangulo asumió hoy como director técnico encargado del equipo profesional. ¡𝐓𝐨𝐝𝐨𝐬 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐃𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐚𝐥𝐢!”.

Asimismo, informaron quiénes lo acompañarán en los demás cargos, intentando que con el uso de hombres de las entrañas, el equipo pueda encontrar su resurgir futbolístico que lo lleve a alejar el fantasma de la segunda división, el cual se aproxima de manera rápida al igual que el sucedió a su rival de patio, América de Cali: “El 𝐜𝐮𝐞𝐫𝐩𝐨 𝐭𝐞́𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 que asume la dirección del Deportivo Cali. 𝐃𝐓 - Sergio Angulo 𝐀𝐓 - Álvaro Domínguez 𝐀𝐓 𝟐 - Hernando Patiño 𝐏𝐅 - Óscar Montes 𝐏𝐅 𝟐 - Mauricio Guzmán #ElCaliSomosTodos”.

